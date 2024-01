Lina Tejeiro contestó a críticas por su ombligo en redes sociales

Para despedir el año, Lina Tejeiro, una de las actrices más importantes del país, estuvo en Cali. La oriunda de Villavicencio compartió tiempo con Greeicy Rendón, su mejor amiga, y con la familia de la cantante, conformada, entre otros integrantes, por su hijo, Kai, y su pareja, Mike Bahía.

La artista de 32 años, recordada por su desempeño en producciones como La ley del corazón, suele ser muy abierta respecto a su vida en sus redes sociales, por lo que decidió compartir varios de los momentos que vivió con su ‘Raji’, como lo dice a su amiga caleña. Tejeiro compartió fotografías de la fiesta en la que estuvo con Rendón y otros de sus amigos, así como videos bailando reguetón.

Dentro de las imágenes que compartió, llamó la atención una donde luce un bikini. “Un chapuzón para bajar el guayabo”, redactó al lado de las fotografías en las que aparece recién salida de una piscina. A pesar de que el compilado de fotos se llenó de halagos hacia su belleza y su figura, algunas personas se concentraron en una parte específica de su cuerpo: su ombligo.

Lina Tejeiro respondió a quienes la atacaron por su ombligo

Quienes criticaron a Lina aseguraron que esa parte de su abdomen tenía una ‘forma extraña’ y que no era normal. Ante la cantidad de comentarios, la llanera decidió contestar algunos y mencionar que quienes hablaban de su cuerpo no tenían cariño por ellos mismos. “Muchas veces el amor propio molesta a los que tienen ausencia del mismo”, escribió inicialmente. Luego de ello, contestó el mensaje de una de sus seguidoras que decía: “Que pereza la criticadera de mujeres”. Tejeiro respondió: “Y lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende”.

Quienes estuvieron de acuerdo con la respuesta de la actriz resaltaron que dar opiniones sobre cuerpo ajenos es una muestra de falta de empatía. “Es muy gracioso ver a tantas mujeres criticando a otra mujer y uno mira los perfiles y entiende todo, las criticas son sus propias frustraciones”, añadió una de las seguidoras de Tejeiro.