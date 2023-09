Lili Melgar, la niñera de Shakira a la que ella le dedicó su canción ‘El jefe’

Shakira estrenó, en la noche del 20 de septiembre, El jefe, su nueva canción, en colaboración con la agrupación de música regional mexicana Fuerza Regida. El tema ha causado mucha curiosidad entre sus fanáticos, no solo porque a la barranquillera nunca se le había visto interpretando ese género musical, sino también por la historia que se esconde en su letra.

¿Quién es Lili Melgar y a qué se refiere Shakira?

En la canción se oye decir a Shakira, “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, mientras, al tiempo, toca su codo, un gesto muy popular a la hora de referirse a una persona tacaña.

Lili Melgar es, según los seguidores de la intérprete de Loba, una mujer oriunda de Bolivia que se desempeñó como niñera de los hijos de Shakira y su exesposo, el exfutbolista Gerard Piqué. De acuerdo con información de varios medios, la mujer habría sido fundamental para que Shakira se enterara de la supuesta infidelidad de su exmarido con Clara Chía.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

“Lili encontró ropa de otras mujeres escondida en la casa, lo cual terminó de comprobar la infidelidad”, explicó un usuario en Twitter identificado como The Pop Stage.

De acuerdo con la versión que circula en internet, Piqué habría despedido a Lili Melgar luego de enterarse que la empleada le había contado a Shakira ciertos detalles de su supuesta traición. Presuntamente, el exfutbolista del Barcelona no le habría pagado indemnización, pues la deuda tuvo que asumir la cantante.

“En cuanto Shakira se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para pagarle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milan y Sasha”, explica ese perfil. Según cuentan varios internautas, Shakira volvió a contratar a Lili para que siguiera trabajando para ella y sus dos hijos.

“Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p***”, se escucha en la canción que tiene a Lili Melgar como protagonista, pero no solo la mencionan en la canción, sino que aparece en el video de la misma. Existen rumores sobre la cantidad que Shakira le ofreció a la niñera de sus hijos para que participara en el videoclip. Se habla de un millón de dólares, además, le habría propuesto darle un porcentaje de las regalías del material audiovisual.