Liceth Córdoba, exesposa de Lowe León, responde críticas por sexi foto. “Desatada”

Hace unas semanas, Lowe León confirmó su separación con Liceth Córdoba, luego de tres años de relación y un hijo de por medio. Además, aprovechó para desmentir varios rumores de violencia intrafamiliar hacía su exesposa. El cantante no se quedó callado y negó las acusaciones.

“Quiero decirles que estoy totalmente en contra de la violencia de género. Respeto muchísimo a la mamá de mi hijo, respeto a mi hijo y, bueno, nosotros nos estamos separando en muy buenos términos y esto fue ya hace un tiempo, pero no lo quería hacer público porque para nadie es un secreto que estos procesos son bastante dolorosos. De todas maneras, quiero hacer esa aclaración y que no se pongan con tantas especulaciones porque no es fácil sobrellevar la situación”, expresó.

Liceth Córdoba disfruta de su soltería

Tras la separación del cantante, la abogada ha publicado en redes sociales imágenes en las que se observa disfrutando de su soltería. Liceth ha viajado con su hijo, ha compartido con sus amigas, se ha ido de fiesta, y algo que ha llamado la atención entre los internautas, es que ha publicado en Instagram sexis fotos en vestido de baño.

Sin embargo, algunos seguidores aseguraron que la publicación no va acorde con las creencias religiosas de la abogada, la tildaron de vulgar y, hasta cuestionaron su comportamiento luego de la ruptura con el barranquillero.

Liceth Córdoba responde a críticas

“¿Por qué esperan a separarse para hacer este tipo de cosas? Todo debe hacerse con o sin, enserio no está mal, pero en estos tiempos las mujeres debemos ser propias y dueños de nuestros gustos, acciones y de todo lo que nos de felicidad y tranquilidad”. “Ajoo, pero la pastora ahora si muestra”. “Desatada, hermana”, fueron algunos de los comentarios.

Luego de los señalamientos, la abogada no se quedó callada y respondió antes las acusaciones, para sorpresa de muchos, le dio la razón a sus seguidores: “Así es mi reina. Mientras uno lo entiende, pero tienes toda la razón. Estoy volviendo en sí”, expresó.

