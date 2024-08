Liceth Córdoba, esposa de Lowe León, hizo grave acusación: “No sé que más hacer”

La ruptura de Andrea Valdiri y Lowe León fue una de las mediáticas del mundo de la farándula en Colombia. La bailarina barranquillera y el cantante terminaron en medio de un escándalo.

La expareja protagonizó un fuerte proceso legal, pues Andrea estaba embarazada de él, pero el artista le exigió una prueba de ADN, insinuando que la niña no era suya. Finalmente, después de varios meses de controversia, se confirmó que, en efecto, Lowe sí es el padre biológico de Adhara.

Lowe León y su esposa Liceth Córdoba, en problemas

En medio de ese proceso, Lowe conoció a Liceth Córdoba, con quien meses después se casó y tuvo otro hijo. La abogada de profesión se caracterizó por defender al artista de las críticas que recibió por solicitar una prueba de ADN. De hecho, Córdoba recibía constantemente insultos en sus redes sociales por su relación con el cantante.

El año pasado se conoció que se habían separado, pero hace cuatro meses se volvieron a mostrar juntos, confirmando que se habían dado una nueva oportunidad. No obstante, esa reconciliación ya se terminó, pues la pareja está atravesando una delicada situación.

A través de su cuenta de Instagram, Liceth hizo una fuerte acusación sobre su esposo. “Los que me conocen, saben perfectamente que me he dedicado a la maternidad y crianza de mi hijo, y he tratado de mantener estos temas lejos de redes sociales y opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio, ya que la comunicación con Lowe de forma razonable es imposible. Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio. Es decir, me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año”, aseguró a través de un post.

¿Qué pasó con Liceth Córdoba y Lowe León?

La abogada aseguró que actualmente se encuentra en España, con deseos de volver a Colombia, pero el cantante no lo permite. De hecho, reveló algunos detalles de lo que ocurrió entre ellos y su matrimonio.

“No puedo más. Expongo esto porque ya no sé qué más hacer. Quiero volver a Colombia con mi hijo, pero Lowe no me lo permite. No todo es tu culpa, me responsabilizo por no establecer mis límites y sé que hay mujeres que seguramente viven esto mismo día a día. Pero antes de darnos cuenta ya estamos en una burbuja que nos asfixia poco a poco y sentimos que no podemos salir. Necesito saltar, necesito volver a ser yo. Es lo que más quiero. A pesar de todos los esfuerzos para lograr volver a Colombia a recuperar mi vida, mi trabajo como fiscal que tanto amo, vivir feliz con mi hijo; Lowe no me permite sacar de España a mi hijo. Mi hijo lo es todo para mí y él no puede estar lejos de su madre y de su familia que está en Colombia”, escribió en sus redes.

De igual manera, aseguró que, aunque intentaron arreglar las cosas, finalmente su matrimonio con el artista no pudo rescatarse.

“Mi anhelo siempre fue tener un hogar sano y feliz, eso fue lo que me prometió Lowe y por lo que acepté volver con él. Pero no puede funcionar si un lunes me dice que soy todo para él, pero el martes me dice que ya no me soporta, que no sirvo para nada. Lowe. Di todo de mí por ser la mujer que tú querías, atendiéndote, obedeciéndote hasta defendiéndote cuando nadie más lo hacía. Estabas cómodo con mi forma de complacerte y pensaste que estando lejos de mi red de apoyo, de mi trabajo y de lo que soy como mujer yo estaría más débil. Pero me buscas en esos momentos en que estoy vulnerable, me haces sentir que quien ha sido insuficiente y que la culpable soy yo. Me volviste a ilusionar con que todo cambiaría, pero el ciclo se repite... No me siento cómoda contigo y no has entendido mi dolor”, aseguró.