‘Legalmente rubia’ será una serie. ¿Cuándo se estrena y estará Reese Witherspoon?

Sin que fuera su objetivo, una comedia romántica se convirtió en todo un fenómeno cultural que revaluó el concepto de las rubias. Lo mejor, sus efectos no han terminado. Es Legalmente rubia, cinta estrenada en el 2001, cuyo éxito en taquilla y con la crítica, recaudó más de 140 millones de dólares y tuvo dos nominaciones a los Globo de Oro, valió para una secuela en el 2023, Legalmente rubia 2: más rubia que nunca, y un spin-off en el 2009, Legalmente Rubia 3, además del musical Legally Blonde, presentado en el 2007 en San Francisco y estrenado en Nueva York en el Palace Theatre, en Broadway, en abril de 2007.

Elle Woods (Reese Whiterspoon) llegó a Harvard por las razones equivocadas, pero terminó graduándose con honores. Fotografía por: INSTAGRAM

Y para los millones de fans de Elle Woods, el icónico personaje interpretado magistralmente por la actriz Reese Witherspoon, que esperaban la tercera película de la saga se sorprendieron con un anuncio inesperado: Amazon producirá para su plataforma streaming la serie basada en esta exitosa historia, producción en la que Witherspoon será productora.

Te puede interesar: No solo Shakira factura. Estas son las 5 mujeres que más cobran en el cine y la tv

Así, el proyecto de la tercera película seguirá engavetado, ya que se había programado para el 2020, y se espera que vea la luz en el 2025. “Quiero descubrir lo que significa para ella cumplir 40 años”, comentó la actriz ganadora de un Oscar por Johnny y June: pasión y locura cuando comenzaron las conversaciones sobre esta nueva entrega. “Hacerse mayor, las ideas contemporáneas, la evolución o no de su vida...”, añadió en una entrevista en el 2019.

Detalles de la serie Legalmente rubia

Según The Hollywood Reporter, no se había confirmado si Elle sería la protagonista de la serie, pues los detalles de la historia no han trascendido a los medios. Lo que se estableció es que el proyecto de la serie se encuentra en marcha bajo la dirección de la propia Witherspoon, a través de su productora Hello Sunshine, reconocida por éxitos televisivos como Big Little Lies y The Morning Show. Según Deadline, este no sería un proyecto de corta duración, sino que los productores quieren expandir el mundo de Elle Woods, llegando incluso a una segunda temporada de la serie que está ahora en desarrollo.

También se confirmó que el guion de la serie está a cargo de Josh Schwartz y Stephanie Savage, escritores conocidos por la exitosa serie juvenil Gossip Girl, lo que ha generado altas expectativas sobre el enfoque y la calidad del proyecto. Sobre fechas y elenco tampoco hay claridad.