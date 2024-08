¿Le amargaron la luna de miel? Beba, del ‘Desafío’, se cansó y expuso tensa situación

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba desde su participación en el Desafío XX, sorprendió en horas con unas publicaciones en redes sociales a través de las cuales expuso el problema que tiene relacionado con su luna de miel y que, por supuesto, también incluye a su esposo.

Lee aquí: Drástico cambio en ‘MasterChef’ tomó por sorpresa a participantes y televidentes

Seguidores de Beba no tardaron en reaccionar a su anuncio e hicieron eco de sus inconvenientes para darle una mano. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Beba en su luna de miel?

Resulta que Valerie se casó hace poco con Andrés Gómez, quien le propuso matrimonio en plena emisión de Día a Día, por lo que ahora la pareja está disfrutando de su luna de miel. Sin embargo, la barranquillera hizo un alto en esta celebración para desahogarse contra una conocida cadena hotelera.

“Nosotros hicimos una compra para el Decameron de Barú y pasar allá nuestra luna de miel, pero, por motivos que no voy a mencionar en esta historia, tuvimos que pedir un reembolso porque no pudimos hacer el viaje allá y nos dijeron que no había problema, que nos harían el reembolso en 30 días hábiles. Pues resulta que ya han pasado más de 45 días y los señores no nos dan respuesta”, afirmó Beba.

Te puede interesar: ¿Qué encontraron en los celulares de Mauricio Leal y su mamá? Revelan informe forense

Por último, la exparticipante del Desafío XX se anticipó a las críticas y explicó la razón por la cual hizo públicos sus problemas con dicha empresa: “Aparezco por aquí y los menciono para ver si, de esta manera, llamo su atención y pueden dar solución a este problema”.

¿A qué se dedica el esposo de Beba?

Así como Valerie de la Cruz, Andrés Gómez es un apasionado por el deporte y las actividades físicas. No obstante, hace varios meses tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la columna y por eso se vio obligado a parar con sus exigentes rutinas.

En cuanto a la profesión del esposo de Beba, a través de su cuenta de Instagram se describe como trader, es decir, obtiene rentabilidad al efectuar operaciones de compra y venta de activos en los mercados financieros y bursátiles. Además, ofrece servicios para quienes quieran instruirse en este campo.

Y aunque suele dejar en claro que está muy enamorado de su novia, en redes sociales le llueven admiradoras y elogios por las fotos que allí comparte.