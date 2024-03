¿Laura Tobón y Claudia Bahamón trabajarán juntas? Estos comentarios causaron emoción

Laura Tobón y Claudia Bahamón son dos reconocidas presentadoras colombianas que trabajan para canales diferentes, una en Caracol y otra en RCN, respectivamente. Lo que algunos no sabían es que son muy buenas amigas.

Así quedó descubierto gracias al ‘Confesionario Vea’, un espacio de la Revista Vea en el que las celebridades exponen sus más íntimos secretos.

¿Laura Tobón y Claudia Bahamón trabajarán juntas?

En una de las preguntas que recibió la presentadora de La Voz Kids, fue interrogada sobre un referente de la televisión con quien siempre ha querido trabajar, pero no ha podido.

Fue entonces cuando, sin titubear, Laura Tobón contestó que estaría complacida de compartir set de grabación con Claudia Bahamón. Por supuesto, entregó las razones de su respuesta.

“Alguien a quien admiro profundamente y con la que tengo una relación muy estrecha, pues compartimos día de cumpleaños, es Clau Bahamón. La admiro, la quiero y amaría hacer una dupla con ella ¡Sería un sueño!”, aseveró la bogotana.

“Ay, mona ¡Te amo!¡Hagámosla ya!”, comentó la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, lo que desató dudas entre sus fanáticos, así como en los de su amiga y colega.

Laura Tobón se confesó sobre su ausencia en la pasada temporada de ‘La Voz Kids’

La bogotana de 34 años condujo las versiones del 2021 (Kids y Senior) en estado de embarazo. Sin embargo, al año siguiente se ausentó parar cumplir con su licencia de maternidad y estar presente en los primeros meses del pequeño Lucca.

“Volver aquí, después de haber presentado embarazada y de ver las dos temporadas del 2022 desde mi casa, junto a mi hijo, me hacen sentir muy afortunada y agradecida (...) Ser mamá te cambia muchas cosas, entre esa la manera en cómo te relacionas con otros niños. Ahora siento que soy más sensible a sus historias y a ellos como tal”, comentó la presentadora de La Voz Kids.

“Esta es mi temporada número cinco en ‘La Voz Kids’ y es maravilloso ver esa transición en la que, inicialmente, se vio a una Laura mucho más joven, luego a una Laura embarazada y ahora a una Laura que es madre. Por esa razón creo que este año la conexión con los niños y las familias es mucho más estrecha. Esta es mi temporada más sentimental porque me siento parte de las familias, entonces me involucro mucho más en las historias, grito, lloro y salto junto a ellos”, agregó Laura Tobón en su charla con la Revista Vea.

Por último, la también modelo y figura de redes sociales agradeció las palabras que recibe de los televidentes, quienes suelen manifestarle su admiración a través de Instagram, X y otras plataformas digitales.

“El cariño del público ha sido impresionante y eso es algo para lo que no tengo palabras. Incluso, diciendo esto me dan ganas de llorar porque me siento agradecida y bendecida. No es algo sencillo de obtener y mantener”, concluyó.