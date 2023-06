Laura Tobón reveló por qué nunca se operó los senos: “me decían plana”

Además de ser una de las presentadoras más queridas, Laura Tobón es considerada una de las mujeres más lindas de la farándula nacional. Su trabajo como modelo y conductora de televisión le ha permitido ganar fama y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Laura Tobón

La bogotana es muy activa en sus redes sociales; en Instagram, por ejemplo, tiene 3,9 millones de seguidores y allí acostumbra a publicar contenido variado, relacionado con sus proyectos profesionales y personales.

¿Por qué Laura Tobón no se operó los senos?

Recientemente, la presentadora activó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar un rato con sus seguidores, quienes aprovecharon la ocasión para conocer varios detalles de su vida.

Uno de los usuarios le escribió: “no es pregunta, pero me encanta que seas tan natural. Tus senos naturales no te afectan en nada”. Sobre eso, la también empresa quiso contar una anécdota de su vida cuando fue criticada por su apariencia física; incluso, recibió burlas por tener su busto pequeño. “Hubo una época que varias personas alrededor mío me decían ‘opérate, pareces un hombre, estás muy plana, hazte algo en los senos’ y yo decía ‘me gustan naturales, me gusta como me veo, me siento bien, no quiero, me da miedo con la lactancia’, mejor dicho, mil cosas”, dijo.

Pese a toda la presión que tuvo de muchas personas que estaban a su alrededor, Tobón decidió hacerle caso a sus convicciones y no a lo que le decían los demás, pues se sentía muy bien tal cual estaba, por lo que no veía la necesidad de ponerse prótesis para encajar en la sociedad. “También estuve alrededor de personas que les gusta tener los senos un poquito más grandes y todo se vale, lo importante es como tú te sientas y a mí la verdad me gusta así, plana, al natural, pero también es súper válido si las quieres un poquito más grandes, más pequeñas, más medianas, pero gracias por decirme que así están chéveres”.

Laura Tobón sufrió de sobrepeso

En varias oportunidades, la presentadora ha contado que en su infancia fue víctima de bullying por su apariencia física: “Me hicieron tanto bullying en la secundaria por ser alta, me decían yegua, potra, jirafa, todos los nombres que se puedan imaginar e incluso sentí mucho rechazo por las niñas bonitas del salón, porque yo en ese momento era totalmente diferente”, dijo en una oportunidad.

En una entrevista con Laura Acuña contó que siempre ha tenido problemas con su peso y en el embarazo de Luca no fue la excepción. “Yo como crecí en el mundo del modelaje donde absolutamente todo es medido con un metro que si no peso esto no entraba a la pasarela, yo siempre había tenido un trauma con el tema del peso. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá estás lista, y me decía prepárate tú porque yo me subí 25 kilos y eso va de generación en generación, pues no me subí 25 me subí 30 kilos. Yo hoy en día peso 65 pero llegué a pesar 105 kilos entre piernas; pies; brazos; nalgas; nuca; el bebé; fue una retención de líquidos muy loca. Y fue tan bonito como me fui desinflamando naturalmente que uno dice ‘las mujeres somos unas berracas’”, aseguró.