Laura Tobón lloró por su mayor fobia en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

En la noche del 12 de diciembre, inició La vuelta al mundo en 80 risas. Tras el final de Yo me llamo, programa de imitación del canal Caracol, los televidentes estarán en compañía, noche a noche, del elenco del nuevo formato protagonizado por Laura Tobón, Suso, Don Jediondo, Carolina Cruz, Laura Acuña, Jhovanoty, Boyacomán, Amanda Dudamel, Juan Diego Vanegas, Piroberta, Jeringa y Jessica Cediel.

¿Por qué lloró Laura Tobón en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

En medio de las risas que generó el programa, también hubo momentos muy emocionales, entre ellos, el que vivió la presentadora Laura Tobón, quien no pudo contener las lágrimas durante su viaje a La Paz, Bolivia, lugar en el que estuvo con Suso el paspi, su compañero de aventuras. El reto era ‘caminar’, sostenidos de una cuerda y un arnés, desde el piso más alto de un edificio hasta llegar a la base del mismo.

La modelo, que ha manifestado en varias ocasiones que no le tiene miedo a las alturas, rompió en llanto al darse cuenta de la magnitud del reto. “No, no, no, no soy capaz. No, no soy capaz. No, bebé, no”, le dijo la bogotana a Dany Hoyos, nombre real del comediante que le da vida a Suso. El presentador, al verla desconsolada, la abrazó y le dijo que todo estaba bien. Así mismo, procedió a hacerle algunos chistes para hacerla sentir mejor.

“Parece una Magdalena. Qué pecado, mi amor. Venga pa’ acá. No, y ese maquillaje tan caro. Tranquila, no pasa nada. No se preocupe, mija, que esas cosas pasan. No se preocupe, respire, que ahorita nos volvemos a tirar. Mentira, ya no, ya no. Ya no nos vamos a tirar, ¿bueno? Inhala, exhala, piensa en mí desnudo”, dijo Suso, quien, en efecto, hizo reír a Laura.

Suso fue el siguiente en intentar lanzarse. Sin pensarlo mucho, dio un paso al frente y comenzó a bajar por el alto edificio. “Hizo falta el pañal. Yo sé por qué se los dijo. Voy como el dólar, pa’ abajo, pa’ abajo”, decía mientras caía del salto más alto de la ciudad más alta del mundo, como se conoce al lugar. En total, bajó 17 pisos.

Laura Tobón ya había llorado por lo mismo en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Laura explicó que no pudo hacer el salto porque lo único que pensaba era en su hijo Lucca. En La vuelta al mundo en 80 risas, en su versión del 2019, la presentadora lloró en Turquía, cuando tuvo que subirse a un globo aerostático con Boyacomán, quien fue su compañero de viaje en ese entonces.