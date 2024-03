Exclusiva Vea: Laura Tobón de ‘La Voz Kids’ revela si esta embarazada

Gracias a su carisma, personalidad e inteligencia, Laura Tobón es catalogada como una de las presentadoras más queridas y populares a nivel nacional. La bogotana de 34 años actualmente se encuentra conduciendo La Voz Kids, reality, show musical infantil, en el cual, los más pequeños de la casa tienen la oportunidad de demostrar su talento interpretativo y musical.

¿Laura Tobón de ‘La Voz Kids’ espera su segundo hijo?

Hace unos días, la modelo y presentadora Laura Tobón reveló a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de cuatro millones de seguidores, que decidió junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, mudasen a un nuevo apartamento. “Nuestra familia se está agrandando y con Álvaro queremos construir nuestro futuro (…) ¿Quién dice que no se puede soñar si se trata de nuestro hogar”?

Precisamente, la frase “nuestra familia se está agrandando” fue la que desató la ola de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle si eso significaba la llegada de un nuevo integrante de su familia. “Una hermanita para Lucca”, “¿cómo así que la familia se ha ido agrandando, Laura Tobón? ¿Qué sorpresa tienes guardada?”, “¿estás embarazada?”, “¿llegará un nuevo bebé?”, “ay, qué bueno que le dieran una hermanita a Lucca”.

Laura Tobón de La voz Kids revela si se encuentra en embarazo

Tras la polémica generada en redes sociales, Revista Vea tuvo la oportunidad de conversar con la también modelo y empresaria Laura Tobón y conocer de primera mano si los rumores son verdad o si, por el contrario, tan solo se tratan de comentarios sin fundamentos.

“Es muy gracioso lo que sucede en redes sociales, la noticia de mi posible embarazo me tomo por sorpresa jajajajja; sin embargo, déjenme decirles que no me encuentro en embarazo (…) Con Álvaro no descartamos la posibilidad de tener más hijos, porque para nosotros fue hermoso convertirnos en padres, pero simplemente no lo estoy”, aseguró la modelo.

En medio de la conversación, Laura Tobón le aseguró a Vea que si llegase a quedar en embarazo, ella misma confirmaría la noticia a través de sus redes sociales; así mismo, dejó al descubierto que, si a futuro tuviese una niña, la llamaría Mila y si es un niño le pondría Álvaro Jr.

“Convertirme en madre de Lucca ha sido maravilloso, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida (…) Un segundo embarazo no lo descartamos, sin embargo, está a futuro, quizás en un año”, afirmó la presentadora de La voz Kids Colombia.