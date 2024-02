Laura Tobón compartió gracioso momento que vivió su hijo al comer frutas ácidas

En video quedó registrado la reacción del pequeño Lucca, hijo de la presentadora Laura Tobón al comer frutas ácidas. ¡Aquí el video!

Gracias a su carisma, personalidad e inteligencia, Laura Tobón es catalogada como una de las presentadoras más queridas y populares a nivel nacional. La bogotana de 34 años actualmente se encuentra conduciendo La Voz Kids, reality show musical infantil, en el cual, los más pequeños de la casa tienen la oportunidad de demostrar su talento interpretativo.

Laura Tobón comparte gracioso momento de su hijo Lucca

Hace unos días, la presentadora de La Voz Kids, Laura Tobón compartió a través de cuenta de TikTok, red social en la que tiene cerca de un millón y medio de seguidores, un gracioso y emotivo video de su hijo Lucca, quien nació el 29 de diciembre del 2021.

En el clip se puede observar a Lucca Rodríguez Tobón comiendo fresas; sin embargo, lo que llama la atención del clip es la reacción del menor, pues en su rostro deja al descubierto que le parecen ácidas.

“Ay, no puede ser... esas caras que hace Lucca me matan!! Dios mío, qué niño tan hermoso”, “ajajajajaj me encantan las caras que hace Lucca; se parece en ese aspecto tanto a Laura”, “Así es mi hija de 2 añitos. Los niños son lo mejor” y “Esas caras jajajaja igualitico al papá, cada vez se parece más 🥰 está muy hermoso❤️”, han sido algunos de los comentarios que seguidores y cibernautas han dejado en el post, el cual, tiene más de quinientas mil reproducciones.

Laura Tobón comparte cómo fue el primer día de jardín de Lucca

El pasado 23 de enero, la modelo bogotana Laura Tobón reveló en horas de la mañana que se encontraba muy emotiva, pues su hijo Lucca iniciaba su etapa escolar.

“Una mañana fría y su primer día de jardín (…) Se me está creciendo”, señaló la presentadora en sus historias de Instagram; haciendo énfasis al ‘apresurado’ paso del tiempo en comparación con el crecimiento de su hijo.

Tras el anuncio, cientos de cibernautas decidieron reaccionar; algunos de manera positiva y, otros no tanto, pues creen que Lucca aún está muy pequeño para ingresar a estudiar.