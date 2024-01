Laura Tobón compartió cómo vivió el primer día de jardín de Lucca

Desde sus inicios en la industria del modelaje y la televisión, Laura Tobón ha logrado ganarse el cariño y respeto de los colombianos, quienes constantemente le manifiestan su cariño y admiración a través de redes sociales.

Actualmente, la bogotana se encuentra realizando la conducción de La Voz Kids Colombia, reality show música emitido en el prime time de Caracol Televisión. En este, los más pequeños de la casa tienen la oportunidad de brillar en el escenario gracias a sus habilidades para el canto.

Puedes leer: Juan Duque y Andy Rivera, exnovios de Lina Tejeiro, lanzarían canción juntos

Laura Tobón comparte cómo fue la despedida con su hijo en su primer día de jardín

Hace un par horas, la presentadora de La voz Kids, Laura Tobón compartió a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de cuatro millones de seguidores, cómo fue la despedida con su hijo Lucca, tras el inicio de su etapa escolar.

“Una mañana fría y su primer día de jardín (…) Se me está creciendo”, señaló la presentadora en historias de Instagram; haciendo énfasis al ‘apresurado’ paso del tiempo en comparación con el crecimiento de su hijo.

Te puede interesar: ¿Quién es la mamá de Martha Isabel Bolaños? Dice que le heredó el carácter

Tras la publicación de las fotografías y el video, cientos de seguidores de la bogotana no dudaron en reaccionar con uno que otro mensaje de aliento, en los cuales le mostraron su apoyo y hasta le regalaron uno que otro tip.

“Ay, hermoso Lucca… Podre Lau, son muchas emociones encontradas, así me paso con mis hijos”, “Laura es importante no llorar, porque ellos se sienten mal si te ven llorando”, “El primer día de jardín de cualquier niño es muy importante. Lo importante es no llorar al frente de ellos” y “Yo lloré como una magdalena cuando dejé a mis hijos en el jardín. El tiempo pasa muy rápido”, han sido algunos de ellos.