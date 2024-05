Laura Tobón admitió que su esposo puso ultimátum en la relación ¿Crisis matrimonial?

Laura Tobón es una de las presentadoras más reconocidas del país, entre otras razones, gracias a su trabajo en La Voz y los diferentes formatos del concurso (Kids, Teens y Senior). De igual manera, el público la recuerda por su participación en cuatro ediciones de La vuelta al mundo en 80 risas.

Aunque la bogotana suele mantener su vida privada y familiar alejada de los medios de comunicación, en una reciente entrevista abrió las puertas de su intimidad y dejó al descubierto varios secretos. Entre estos, uno sobre Álvaro Rodríguez, su esposo.

Laura Tobón y Álvaro Rodríguez se convirtieron en padres de Lucca, su único hijo hasta ahora, el 29 de diciembre de 2021. Fotografía por: Instagram

¿Laura Tobón ha tenido crisis matrimoniales con Álvaro Rodríguez?

En charla con Eva Rey y su programa Desnúdate con Eva, la también modelo admitió que, como suele ser común en la vida marital, ha tenido algunos problemas con el padre de su hijo Lucca, al punto el empresario le puso un ultimátum a la relación.

De acuerdo con lo expuesto por Laura Tobón, uno de los temas en los que más le costó adaptarse, sobre todo al convertirse en madre, fue el de equilibrar el tiempo para no entregarle más horas al trabajo que a su propia familia.

“Aprendí a decir que no desde que soy mamá porque yo antes le decía que sí a todo. Me montaba de avión en avión, vivía enferma y nunca veía a mi esposo. Recuerdo que, en algún momento, me reclamó porque no me veía nunca en la casa y me preguntó cuáles eran mis prioridades: ‘Vives de un lado a otro, ¿y tu casa qué?’ (...) Hasta que me di cuenta que la vida es como un semáforo, ¿no? Si uno solo tienes la luz verde, y sigues y sigues, ¿cuándo vas a frenar? Y mi hijo fue esa luz roja que me puso el pare”, explicó.

“Mi esposo y yo tuvimos nuestras crisis (...) Sí, en algún momento dejé a un lado a mi esposo, lo dejé mucho tiempo solo por mis viajes y mi trabajo, pero hoy en día tengo un equilibrio tan lindo y siento que eso es lo que me hace brillar”, agregó Laura Tobón.

¿Álvaro Rodríguez mantiene a Laura Tobón?

En esa misma entrevista, le preguntaron a la presentadora del canal Caracol si, así como lo señalan algunos titulares de prensa, su esposo es quien la mantiene. Fue entonces cuando negó dichas afirmaciones y recordó los 13 años que lleva trabajando en televisión, al igual que su amplia trayectoria como modelo.

“¿Cómo así?, si yo no paro de trabajar (...) Yo soy de las que le gusta aportar, ¿sabes? Yo pago nanas y mercado; antes pagaba la administración, pero me salí de eso. También aporto mucho cuando tenemos que viajar juntos. Siempre he sido una mujer tan independiente que, a veces, cuando me pagan todo me siento mal. Álvaro es muy generoso y, por él, que yo me quede en la casa, no haga nada, me rasque la barriguita y tenga a Lucca, pero no. Yo soy muy emprendedora, soñadora y activa, y él me lo apoya”, concluyó Laura Tobón.