Laura Jaramillo y Michael Ortega tuvieron delicada pelea en redes: “es doloroso”

Un nuevo escándalo protagonizó Laura Jaramillo con Michael Ortega. La modelo y creadora de contenido se casó con el futbolista en el 2012, pero seis años después se divorciaron en medio de un ‘lío de faldas’ con Andrea Valdiri. La expareja tuvo dos hijos: Thomás y Michelle.

Pese a que han pasado seis años de su sonada separación, los famosos colombianos siguen dando mucho de qué hablar. Aunque llevaban varios meses sin aparecer en redes sociales ventilando sus problemas personales, en las últimas horas utilizaron sus perfiles de Instagram para demostrar que continúan en pleito por sus hijos.

Te puede interesar: Pelea de Andrea Valdiri y hermana de Angélica Jaramillo fue viral: “quitamaridos”

En redes sociales algunos internautas recordaron la vez que Andrea Valdiri y Laura Jaramillo protagonizaron un polémico triángulo amoroso con Michael Ortega. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Laura Jaramillo y Michael Ortega?

Laura Jaramillo, hermana de la también modelo Angélica Jaramillo, hizo una fuerte denuncia pública contra su exesposo. La controversia estalló en las redes sociales, donde la influenciadora compartió detalles sobre la difícil situación que atraviesa con el padre de sus dos hijos.

“Me siento desesperada... He contratado tres abogados en diferentes tiempos para poder por la vía legal y evitar este tipo de escándalos y hacer que Michael cumpla con sus obligaciones y ninguno ha podido hacerlo cumplir con lo que le corresponde y con lo que debe de hace varios años que no dio ni un peso a sus hijos... llevo años en esta lucha y me siento agotada”, aseguró por medio de un post que publicó en sus historias.

De igual manera, agregó: “He tenido que enfrentar muchas veces sola la carga de mantener a nuestra familia, de hecho, hoy en día soy yo quien lleva la mayor carga económica de mis hijos y no ha sido fácil... Mientras él disfruta de viajes y de su tiempo libre, yo me encuentro luchando para asegurar que mis hijos tengan todo lo que necesitan. Es doloroso y frustrante ver cómo se desentiende de sus deberes como padre. Lo único que le pido es que cumpla con el 100% del colegio de los niños. No me interesa que de nada más”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Michael Ortega le respondió a Laura Jaramillo

Luego de esas acusaciones, el futbolista rompió el silencio, defendiendo su posición y ofreciendo su versión de los hechos. Ortega afirmó que siempre ha buscado el bienestar de sus hijos.

“Ya te hago la cuenta de todo el dinero que te he girado desde el 27 de enero del 2023 hasta ahora. Como ya veo que quieres arreglar todo por redes, lo haremos por redes. Lo único que no he hecho es girarte este mes ya que cuento hasta el 31 de agosto. Y lo hago porque siempre hablas y dices que nunca te doy nada. Ya por acá vamos a mostrar pruebas de cuanta plata hasta el día de hoy te he mandado”, se lee.

De igual manera, agregó: “me atacas por redes porque te prometí no hacerlo por respeto a mis hijos... pero ya me cansé en realidad que te creas la víctima y me hagas quedar mal a mí y así no es... Ya me activé como los tiempos de antes”.

Más adelante, Ortega mostró las pruebas de unas consignaciones que le habría hecho a su ex. Al parecer, le habría consignado más de 110 millones de pesos, por lo que le dijo: “No te sirve o es que no puedes verlo a uno tranquilo y bien porque arrancas con tu show”.

La pelea pública entre Laura Jaramillo y Michael Ortega ha captado la atención de muchos, generando un intenso debate en las redes sociales. Los seguidores de ambos han tomado partido, algunos apoyando a Laura y otros defendiendo a Michael.

“Es fácil publicar pruebas de consignaciones desde 2023, justo cuando se te anunció una demanda por alimentos. Lo que la gente no ve es que todos los meses es una lucha para que cumplas con lo que te corresponde, y aun así, solo pagas lo que a ti te parece”, insitió Laura.