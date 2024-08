Laura Bozzo se sometió a radical cambio en su rostro: “Estaba horrorosa”

Una verdadera sorpresa se llevaron los seguidores de Laura Bozzo, quien se sometió en días recientes a una radical transformación en su rostro y mostró los resultados en televisión.

Este no es el primer procedimiento al que Laura Bozzo se somete para disimular el paso del tiempo en su apariencia física. Fotografía por: Instagram

El cambio de Laura Bozzo ¿Qué se hizo?

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora peruana en el programa de televisión La mesa caliente, no se sometió a una cirugía, como algunos especulaban, sino que se trató de un tratamiento rejuvenecedor.

Según la figura de 73 años, se realizó un levantamiento facial con hilos, un procedimiento mínimamente invasivo que le permitió recuperar la firmeza y luminosidad de su rostro. Este tratamiento, realizado por su cirujano de confianza, le brindó resultados sorprendentes, suavizando las líneas de expresión y otorgándole un aspecto más juvenil.

“No me he cortado nada, es un tratamiento en el que te inyectan colágeno para activar unas células (...) Lo que me hice fue ponerme los hilos, debajo de la piel, que te levantan el rostro. Además, verán que no tengo una sola arruga en mi frente (...) También me puse los dientes”, expresó Laura Bozzo.

En cuanto a las razones por las cuales decidió transformar su imagen, le presentadora explicó: “Yo tenía los ojos muy caídos, los veía como de vieja ¡Estaba horrorosa! Me dolió un poco porque no usé anestesia general sino local (...) Y es que me estoy preparando para ‘La casa de los famosos All-Stars’, que va a ser una locura total”.

Por último, Laura Bozzo agregó que los resultados de su tratamiento tendrán un resultado total en un par de semanas y, cuando esto haya sucedido, deberá someterse a un segundo procedimiento.

¿Quién es Laura Bozzo?

Es una reconocida presentadora de televisión peruana, famosa por sus programas de corte social y por su estilo directo y polémico. Se ha destacado por abordar temas como la justicia social, la familia y los problemas cotidianos de la gente, lo que le ha valido tanto admiradores como detractores.

A lo largo de su carrera ha sido protagonista de numerosas controversias y ha participado en diversos realities shows. Su imagen es fácilmente reconocible gracias a su carisma, su forma de hablar y su característico peinado.