Laura Bozzo fue expulsada de reality español y así fue su explosiva reacción

Laura Bozzo es una de las figuras más populares de la televisión hispana. Su programa, Laura en América, donde resolvía problemas de sus televidentes, se hizo famoso, tanto, que frases como ‘¡que pase el desgraciado!’, que repetía en cada emisión, se volvieron populares. La polémica presentadora peruana fue invitada a participar en otros formatos de la pantalla chica.

Este año, la también abogada hizo parte del reality Gran Hermano VIP, en España, y su participación generó decenas de comentarios y memes en internet. Recientemente, se armó polémica su alrededor tras su eliminación del programa. A su salida, tras no recibir el apoyo del público, quien votó para que no siguiera en competencia, la celebridad de 72 años hizo comentarios que fueron catalogados como racistas y xenófobos.

¿Qué pasó con Laura Bozzo en ‘Gran hermano VIP’?

Molesta por su eliminación, ´la señorita Laura’, como se le conoce popularmente, lanzó ataques contra la población española y con ellos generó indignación entre fanáticos del show.

“No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país. Gracias (...) Vine a por un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te toman por loca. Olvídense (...) yo soy la reina de mi país, no de los extranjeros. Besos a América, besos a la gente de México y Suramérica, perdón por haberme ido”, dijo.

De la misma manera, la nacida en Lima, Perú, fue acusada de haber sido agresiva con el personal de la producción de Gran Hermano VIP. Cuando le pidieron que se despidiera de sus colegas en la competencia, se negó y aseguró que no le interesaba.

“No quiero, ¡váyanse al carajo! (...) Te pido, por favor, que me dejes salir a agarrar mis cosas e irme. Necesito mis pastillas, porque no me siento muy bien y necesito irme. No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta. Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen”, señaló.

¿Quién ganó ‘Gran hermano VIP’?

A pesar de las críticas, algunos seguidores del programa aseguraron que la presentadora debió ganar y que su salida había sido un fraude. Luitingo, Naomi Asensi y Albert llegaron a la final. Ganó la segunda del listado, quien se llevó a casa 70.600 euros.