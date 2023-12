Laura Acuña reveló cuál es el secreto para conquistar su corazón

Laura Acuña es una presentadora que goza de gran fama y reconocimiento entre el público colombiano, gracias a sus diversas apariciones en distintos formatos y programas de televisión, como Muy buenos días, Noticias RCN, Sábados felices y La voz. Además, se prepara para estrenar un nuevo proyecto con Caracol Televisión en 2024.

A pesar de ser una figura pública, la santandereana suele ser muy reservada con su vida privada, la cual comparte desde hace 13 años con Rodrigo Kling, padre de sus hijos Helena y Nicolás. De hecho, son tan pocas las publicaciones que comparte junto a su esposo que gracias a esto se ha llegado a especular sobre su regreso a la soltería.

El secreto para conquistar a Laura Acuña

Lejos de las cámaras y de los rumores sobre una posible separación, la también abogada utilizó una dinámica de redes sociales para resolver las dudas de sus fanáticos.

Fue así como uno de estos seguidores aprovechó para preguntarle, entre otras cosas, cómo han hecho sus parejas para conquistarla.

“Un hombre caballeroso para mí lo es todo. Me encanta que sean caballeros, atentos y que estén pendientes de mí. Además, me encanta que sean relajados, no solo los hombres sino las personas en general, porque no me gusta la gente complicada o harta. Me gusta que sean como yo y le digan sí a todo”, explicó Laura Acuña, quien también reveló que mide 1.73 metros y su signo zodiacal es géminis.

La respuesta de la presentadora suscitó una gran cantidad de reacciones, incluidas aquellas que volvieron a tocar el tema de su supuesta separación. “Con esas palabras parece que estuviera soltera”, “creo que van a volver los rumores de divorcio después de esto” y “eso es lo que todas pedimos, básicamente”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Qué hará Laura Acuña luego de ‘La Voz Kids’?

De acuerdo con lo que informó Caracol Televisión, la presentadora ahora será responsable de un nuevo proyecto que tienen preparado para su público en próximos meses.

Se trata de La danza de los millones, un novedoso formato en el que “se hará hasta lo imposible porque los famosos, en pruebas físicas, pierdan dinero y lo gane un colombiano”.

La página web del canal informó que, en cada episodio, este concurso pondrá a prueba a una pareja de famosos (actores, cantantes, influenciadores, modelos, antiguos deportistas y más) en seis juegos para los que deberán tener resistencia, velocidad, equilibrio, puntería y otras capacidades.