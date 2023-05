Laura Acuña reveló cómo se lleva con Alejandra Azcárate. ¿No son amigas?

Laura Acuña y Alejandra Azcárate son dos de las presentadoras más comentadas del mundo de la farándula en Colombia. Cada una cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales quienes, día a día, están al pendiente de lo que ocurre con sus vidas.

Este fin de semana, la también comediante estuvo como invitada en La sala de Laura Acuña, el programa de YouTube de la santandereana. Allí, reveló varios detalles desconocidos de su vida.

¿Laura Acuña y Alejandra Azcárate no son amigas?

Uno de los detalles que llamó la atención de los seguidores fue que las presentadoras no han sido amigas, pese a que llevan muchos años de conocerse; incluso, pese a la profunda entrevista que le hizo Acuña. “No somos amigas. Somos colegas y conozco a Alejandra desde hace muchísimos años. Nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salido de rumba, nos hemos visto en eventos sociales y ya”, contó Laura.

Aunque no han sido muy cercanas, sí han llevado una relación muy cordial. De hecho, la santandereana le realizó una entrevista muy profunda.

¿Cómo dejó Alejandra Azcárate el cigarrillo?

En la conversación, Azcárate contó que, después de la muerte de Fernando Gaitán, tomó la decisión de dejar el cigarrillo. “Él me decía: ‘¿Nos sentamos a conversar y a escuchar música con cigarrillo infinito?’. Y era infinito, apagaba un pucho y prendía el otro. Y yo al ritmo de él, porque fui una chimenea. Lo único bueno que me dejó la muerte de Gaitán fue que dejé el cigarrillo”, aseguró.

El dolor que le causó su muerte, la hizo reflexionar. “Mira el dolor tan raro cómo opera en la mente de uno. No sé si fue un homenaje, porque yo sentí que el cigarrillo me lo quitó. En mi momento de tristeza, yo responsabilicé al cigarrillo de la muerte de Fernando porque era muy adicto a la nicotina. Y ahí lo solté y nunca más me volví a prender un cigarrillo”.

De igual manera, resaltó la gran amistad que tuvo con el libretista de Yo soy Betty, la fea. “Yo a Gaitán lo amé, con todo mi corazón. Qué amigo tan irrepetible, genial, con una capacidad de entendimiento frente al género femenino asombrosa. De un humor, de una agudeza, de una precisión, era macabro. Yo amaba eso. Te ofrecía el whisky, te ponía la música, te abría las puertas de la casa. Un hombre de una generosidad infinita y de una solidaridad maravillosa”, contó.