Laura Acuña contó su aterradora experiencia con una niña fantasma

Laura Acuña es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana. Su trabajo en Muy Buenos Días, y en otros programas televisivos como La voz Kids, del canal Caracol, han hecho que su nombre adquiera notoriedad cuando se habla de figuras en la presentación.

Te puede interesar: Britney Spears contó que abortó, sin desearlo, cuando estuvo con Justin Timberlake

Recientemente, en su programa, La sala de Laura Acuña, transmitido por YouTube, relató una de las experiencias más escalofriantes que ha vivido. En medio del especial de Halloween y durante una entrevista con el español Rafa Taibo, experto en esos temas, aseguró que una niña fantasma la asustó. Todo ocurrió en medio de unas grabaciones en las instalaciones del canal RCN.

La niña fantasma que asustó a Laura Acuña: le tocó el cabello

Según detalló la oriunda de Bucaramanga, todo ocurrió mientras descansaba en un sofá del set de grabación en el que trabajaba. “Mientras pasaban las dos horas del noticiero, yo hacía titulares y me acostaba en un sofá a esperar. Alrededor solo hay oficinas y papeles y nada más”, inició diciendo.

La también modelo contó que mientras reposaba, sintió como si una persona hubiera corrido rápidamente detrás de ella, como si la necesitara. Detalló que escuchó pasos rápidos y cortos a su espalda, como si se tratara de un niño. Ella, inmediatamente, se levantó para ver de quién se trataba, pero no vio a nadie. Seguido a ello, detalló, sintió como si alguien moviera su cabello. “Como si hubiera pasado un vientico. Yo no les quiero decir dónde me quedó todo. Yo no pude moverme, quedé petrificada. Cuando tuve la fuerza, quién dijo miedo”, detalló.

También puedes leer: Amparo Grisales se enojó y abandonó la mesa de jurados de ‘Yo me llamo’

La causante del susto, de acuerdo con lo que relató la empresaria de 41 años, habría sido un fantasma del canal, un personaje mítico que, al parecer, según la presentadora, han visto todas las personas que han trabajado en el edificio. “A la niña la ha visto todo el planeta. Todo que el que se ha quedado tarde en ese canal. Los celadores la han visto. Ella lo que hace es jugar. Hay papeles en la oficina y de repente se caen. Apaga luces, es una vaina loca y se la pasa por todas partes”, añadió.