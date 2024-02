“Las reglas se respetan”: el ‘jefe’ se enojó en ‘La casa de los famosos’

Continúa la emisión del reality del canal RCN La casa de los famosos con varias sorpresas a su paso. Los 21 concursantes que quedan, tras la salida de Naren Daryanani, han estado poniendo sus habilidades de convivencia a prueba, así como su capacidad para hacer estrategias para llegar hasta la final del formato, aquella que promete dar 400 millones de pesos al ganador.

En una de las más recientes transmisiones, los participantes vivieron momentos de tensión al poner de mal humor a ‘el jefe’, personaje de la casa que hace las veces de director de lo que sucede al interior de la vivienda.

La personalidad encargada de la mansión citó a las celebridades y mostró su inconformidad por la supuesta ruptura de una de las reglas del juego. Según argumentó ‘el jefe’, los integrantes del equipo infierno hicieron una especie de complot para sentenciar y poner en peligro de salir del ‘reality‘ a Mafe Walker.

Tensiones en ‘La casa de los famosos’

“Famosos, dentro de las reglas del formato se dice que no pueden decir su voto y tampoco hacer complot, y todos ustedes, menos Omar, cometieron esa falta. Los votos de todos ustedes, menos el de Omar, quedan anulados. La votación de Nataly queda anulada. En esta casa, en mi casa, las reglas se respetan”, manifestó.

Quien se mostró en desacuerdo con ‘el jefe’ fue Sandra Muñoz, quien le reclamó y explicó la situción. “Yo quiero saber cuál de este grupo, y si están en directo me atengo a las consecuencias, pero quiero saber quién se ha sentado con Mafe un día a hablar... ninguno. Eso se llama afinidad y no sentimos afinidad. Eso hay que respetarlo, no me parece (...) Podemos decir que no se hizo un complot en ningún momento”, dijo.

También, la misma Mafe Walker contestó a las nominaciones de sus compañeros para intentar sacarla, específicamente, a Diana Ángel, quien puso en duda su habilidad para hablar con extraterrestres.

“Yo vine aquí a transmitir un mensaje en mi corazón y tenemos que ser coherentes con lo que estamos sintiendo desde el corazón, entiendo es una estrategia de equipo, pero seamos coherentes realmente con lo que sentimos con la conexión de cada persona y eso se lo transmito a Colombia y a todos los corazones de la tierra, sé que estoy en una competencia, en una dinámica de juego, pero yo soy coherente y desde el corazón vengo a transmitir este mensaje. Gracias, igual recibo todo el mensaje de tu corazón”, recalcó.