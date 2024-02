Las indirectas de Nicki Nicole a Peso Pluma tras la infidelidad: “Quiérela a ella”

El pasado 13 de febrero, un día antes de la celebración de San Valentín, se desató una inmensa polémica alrededor de la relación amorosa que compartían Nicki Nicole y Peso Pluma. Gracias a videos que circularon a través de redes sociales, se supo que el cantante mexicano le habría sido infiel a su entonces pareja.

Puedes leer también: Acusan a José Miel, de ‘La casa de los famosos’, de ‘gordofóbico’. ¿Qué dijo?

En las imágenes se veía al músico compartiendo con una mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego de estar en el Super Bowl, evento deportivo celebrado el 12 de febrero.

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

Fue momentos después de que los registros se hicieran virales en internet que la cantante argentina escribió un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram para relatar que, al igual que la mayoría de personas, se había enterado del engaño gracias a las grabaciones.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven de 23 años.

Además de escribir ese mensaje, la nacida en Rosario dejó de seguir a su ahora exnovio en redes sociales y procedió a borrar todas las fotografías que tenía con él en ese mismo espacio.

En medio de la polémica, seguidores de Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, comenzaron a investigar para descubrir la identidad de la mujer con la que el oriundo de Zopopan la habría traicionado.

¿Quién es la amante de Peso Pluma, con quien engañó a Nicki Nicole?

Gracias a varios hilos de X (antes Twitter) creados por los internautas, se supo que el nombre de la misteriosa mujer con la que el ‘doble P’ habría pasado la noche del 12 de febrero era Sahar Sonia, una joven modelo que tiene más de 45 mil seguidores en Instagram.

Nicki Nicole envió mensaje a Peso Pluma desde Guatemala

Aunque Nicki Nicole no se ha vuelto a referir al tema en redes, y a pesar de que Peso Pluma no ha eliminado sus publicaciones que hizo con su exnovia en sus redes sociales, el pasado fin de semana la intérprete de Marisola y Por las noches estuvo haciendo un concierto en Guatemala en donde, además de romper en llanto, levantó el dedo de la mitad de una de sus manos, a modo de grosería, y envió a su expareja a amar a su presunta amante. “Querela a ella, amor”, sentenció.

Te puede interesar: Andrea Valdiri habría dado pistas de su divorcio con Felipe Saruma: “La cachona”

“Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Que estén acá hoy es un gran apoyo de verdad” (...) Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder, así que gracias de corazón”, mencionó la exnovia de Trueno en su presentación.