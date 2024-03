Las impactantes fotos de Violeta Bergonzi tras el nacimiento de su segundo hijo

Violeta Bergonzi, presentadora de Buen Día Colombia, programa matutino del canal RCN, confirmó, en agosto del 2021, que estaba a la espera de su primer bebé. El 26 de febrero del 2022, la conductora de raíces francesas confirmó que había dado a luz a Alicia, la primogénita de su unión con el ingeniero civil Hernando Luque.

Más de un año después, en julio del 2023, la comunicadora reveló que estaba embarazada nuevamente, y que estaba feliz de convertirse en madre otra vez. En octubre del mismo año, la celebridad de 35 años confirmó, desde París, que tendría un niño. Finalmente, el 31 de enero de este año informó a sus fanáticos que su pequeño, llamado Hernando, había nacido y que estaba en perfectas condiciones de salud.

Fue el pasado 1 de marzo que la creadora de contenido festejó el primer mes de vida del niño. Con una galería de imágenes, mostró varios de los momentos más tiernos y emocionantes de su segunda maternidad. En las imágenes se le ve cargando al bebé, y compartiendo tiempo con su esposo y su otra hija.

“Un mes llenando de luz nuestras vidas. Balance hasta ahora: Alicia es la mejor hermana. Nandito llegó a completar la fórmula. Sí se puede sentir más amor cada día, aún cuando crees que es imposible amar más”, redactó.

Así se ve Violeta Bergonzi tras su segundo parto

Ahora, Violeta se ha convertido en tendencia por su figura. A casi dos meses del nacimiento del niño, su cuerpo luce envidiable según sus seguidores.

“Detrás de cámaras de mis primer shooting post parto. Les confieso que me falta mucho por recuperar mi figura, pero no me dejo llenar de inseguridades, al contrario, este tipo de espacios y momentos me motivan y me retan. Tengo mucha flacidez, celulitis y kilos que sobran en mi cadera, pero es normal, lógicamente, y parte de mi proceso. Y quiero repetirlo: mi proceso, que no es igual al de nadie. Por eso una vez más no quiero que nadie se compare conmigo y tampoco quiero compararme, recuerden que hacerlo nos llena de inseguridades. Cada una su camino, en su tiempo y su forma”, mencionó la presentadora de Buen Día Colombia.