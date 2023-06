El Desafío The Box ya se está acercando a un nuevo ciclo, la fusión está a punto de suceder y uno de los tres equipos que hay hasta el momento, desaparecerá.

El pasado miércoles se llevó a cabo el último ‘Desafío a muerte’ de los hombres de esta etapa. Byron, Rapelo, JP y Escudero portaban el chaleco de la sentencia, por lo que tuvieron que ir al Box Negro para demostrar por qué merecían continuar en la competencia. El primero en terminar fue Rapelo, y luego Byron. Los otros dos participantes se quedaron atrás y como se les dificultó pasar un obstáculo, decidieron ayudarse mutuamente. Finalmente, JP fue el último en acabar y por esa razón su historia en ‘La ciudad de las cajas’ llegó a su fin.

“Cuando me fui la primera vez, me fui tranquilo, pero ahora me voy triste, por dejarlos a ustedes. Aprendí muchas coas de cada uno, gracias por apoyarme, por enseñarme y no juzgarme”, dijo antes de irse.

¿Quién es JP, del equipo Alpha?

Su nombre es Juan Pablo Ángel Londoño, pero es conocido cariñosamente como JP. Tiene 28 años, es de Cali, Valle del Cauca, y se ha desempeñado como piloto privado, modelo, generador de contenido y actualmente es estudiante de Zootecnia. Cuando tenía 10 años su familia se fue a vivir a Ecuador, país donde se destacó jugando tenis, de hecho, fue número 1 en las diferentes categorías juveniles y viajó por el mundo representando a ese país. Al volver a Colombia, su país natal, se propuso como meta de vida dedicarse a la ganadería, un negocio familiar.

JP tiene 150 mil seguidores en su cuenta de Instagram y allí se destacan fotos suyas presumiendo su escultural cuerpo que es elogiado por sus seguidoras. “Eres hermoso”, “qué ojos tan lindos”, “el más bello de Alpha”, “extremadamente precioso”, “el más lindo del Desafío”, “un hombre muy atlético, disciplinado y atractivo”, son algunos de los comentarios que le dejan sus seguidores.