Lady Noriega revela las razones por las que no volvió a actuar en televisión

Lady Noriega es una exreina, actriz y cantante que lleva 33 años ante los ojos del público colombiano. Sin embargo, desde hace tiempo se enfocó en su carrera musical y permanece alejada de la televisión.

Los 8 años que la monteriana lleva ausente de la pantalla chica ha generado una gran cantidad dudas y rumores, por lo que un conocido programa de entretenimiento la buscó y le preguntó las razones.

¿Por qué Lady Noriega no ha regresado a la televisión?

De acuerdo con lo expuesto por la mujer de 53 años en entrevista con Lo sé todo, la razón principal por la cual no ha vuelto a actuar es que, además de dedicarse a su música, ahora aprovecha el tiempo en compañía de sus seres queridos.

Además, explicó que para aceptar un papel en televisión deben cumplirse varias condiciones, entre esas que sea un proyecto de, al menos, 3 meses de grabación.

Las declaraciones de Lady Noriega, quien brilló hace 20 años en Pasión de Gavilanes, causaron opiniones divididas entre los televidentes del programa, pues hay quienes dicen que miente sobre las razones de su ausencia en televisión.

Lady Noriega, actriz colombiana Fotografía por: Archivo Particular

La carrera de Lady Noriega

Contrario a lo que muchos podrían pensar, el primer trabajo de la monteriana no fue en el mundo del espectáculo, pues a sus 17 años, y con el afán de pagar sus propias cuentas telefónicas, recibió sus primeros pagos como instructora de natación para niños en la piscina olímpica de Medellín y de aeróbicos en gimnasios.

“El modelaje era un gusto y algo que pertenecía más a mis sueños, pero yo lo hacía esporádicamente. Entonces como yo entrenaba muy fuerte en la piscina olímpica de Medellín e hice todos los cursos, comencé a trabajar muy joven allí. Pero eso sí fue pura necesidad de pagar mis cuentas telefónicas, que para la época eran muy costosas, entonces yo no quería que mis papás me molestaran por cuánto hablaba o no, entonces yo misma lo costeaba”, comentó en una entrevista para Kienyke.com.

En 1991, cuando tenía 21 años y se desempeñaba como modelo profesional, Lady Noriega se convirtió en la representante del departamento de Córdoba en el Reinado Nacional de Belleza y sus medidas 90-60-90 se robaron toda la atención de los espectadores, aunque fue Paola Turbay quien se llevó la corona en aquella edición.

Inició en la televisión como presentadora de Magazine Variedades. Desde entonces, ha brillado en proyectos como Pandillas, guerra y paz y MasterChef Celebrity Colombia. No obstante, su papel más importante fue como Pepita Ronderos en la primera temporada de Pasión de gavilanes.