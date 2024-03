‘La voz kids Colombia’: hora y fecha de la gran final del reality de canto infantil

Caracol Televisión se encuentra ad-portas de emitir la gran final de La Voz Kids, el concurso de talento musical que le ha permitido a los más pequeños de la casa convertirse en los protagonistas de la televisión colombiana gracias a sus destrezas musicales.

En esta séptima temporada del reality, Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek fueron los entrenadores. Ellos, durante las diversas etapas de concurso, aconsejaron a sus pupilos para conquistar con su talento el diamante de La voz kids Colombia.

¿Cuándo es el final de ‘La voz kids Colombia’?

A través de un comunicado de prensa, redes sociales, canales de difusión y medios aliados, directivos del Caracol Televisión les comunicaron a todos sus televidentes que, este viernes 22 de marzo, a las 8:00 p.m. podrán disfrutar de la gran final de la séptima temporada de La voz Kids Colombia.

“Ay no puede ser. Pensé que iba a durar más tiempo La Voz Kids. ¿Me encanta ver el talento de los niños de ahora”, “si se acaba La voz Kids quiere decir que sigue la voz senior? Alguien que me explique por favor”, “Desde ya, digo que el equipo de Greeicy será el ganador. Los son todo” y “Ah, noo qué pesar, pero qué programa sigue, porque no he visto nada de propaganda. Ojalá gane el equipo de Alex”, han sigo hasta el momento algunos de los comentarios que televidentes y seguidores del programa han dejado en la publicación.

¿Cuál es el programa que reemplazará La Voz Kids?

El programa que llegaría a reemplazar La Voz Kids en las noches sería uno que ha conquistado el corazón de los televidentes por varios años. Celebrando sus 20 años en la televisión colombiana, El Desafío regresaría con una nueva temporada que promete mantener al público cien por ciento conectado. Caracol Televisión ha generado gran expectativa con promociones llenas de misterio, donde la letra X sería el nuevo símbolo de este nuevo desafío que está por llegar.