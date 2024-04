La Segura y Karen Sevillano se burlan de Tania Valencia. La acusan de sobreactuada

La eliminación de Tania Valencia de ‘La Casa de los famosos’ no representó ninguna sorpresa para los televidentes ni para los habitantes del reality. Incluso, la misma Tania lo presentía y antes de que su nombre fuera pronunciado por Cristina Hurtado, la actriz y exreina ya imaginaba que en su condición de ser una de las habitantes más recientes de la casa más famosa de la televisión, tenía una gran desventaja.

La caleña, que duró solo ocho días en la experiencia del reality y casi que inmediatamente fue sancionada por revelar información del exterior con sus compañeros, tampoco tuvo la mejor química con todos sus similares.

También te puede interesar: Sandra Muñoz y Juan David Zapata, de La Casa de los famosos, se habrían ido de viaje juntos, antes de su eliminación

Tania fue percibida como sobreactuada por algunos de las celebridades, que el día de la eliminación comentaron que era lágrima fácil, pues sin mayor motivo daba rienda suelta al llanto.

Alfredo por ejemplo, mencionó a Diana Ángel y a Ornella que “de la nada lloraba” y Ornella por su parte, consideró que un ser humano necesita una transición para pasar del llanto a la alegría, por ejemplo, pero en el caso de Tania, eso no sucede.

En términos generales, algunos de los compañeros de Tania la percibieron como poco sincera con las emociones que demostraba frente a sus contendores.

De otro lado, también se sabe que Tania y Diana Ángel no terminaron por empatizar. Ángel mencionó la percepción que tenía de la nueva integrante de la casa y no le resultaba del todo trasparente. Por ello, no resultó extraño que Tania haya nominado a Diana al ser eliminada, hecho que no cayó bien en el grupo que se ha denominado Team Papilla.

Tachan a Tania Valencia de conveniente

Para La Segura y Karen Sevillano el inconveniente era que Tania parecería ser demasiado “conveniente” y siempre estaba de acuerdo con los demás, para evitar entrar en conflicto.

Al final del día, Tania resultó con la votación más baja y de esta manera, fue eliminada. Ahora circula en las redes una escena donde se evidencia que Karen y La Segura tenían más que estudiada a a Tania y sus actitudes. En dicho video, se ve a las dos influencers imitando a Tania, en presencia de Diana Ángel, que está de a cuerdo con la actuación. Melfi también está presente.

Podrías leer: Ella es Karla, la hija de Sandra Muñoz, de La Casa de los famosos. Así luce

Es Karen la primera que la remeda cuando le dice a La Segura: “pídeme algo” acto seguido, Sevillano hace los gestos exagerados que le veían a Tania. De inmediato, La Segura dice que ella también sabe muy bien cómo es y le pide a su compañera: “dime: ‘Tania, pásame esto’”. Cuando Karen finge pedirle algo, La Segura hace un gesto más exagerado fingiendo ser la actriz que salió y dijo: “si, lo quieres”.

“Yo te voy a decir yo había leído el personaje también”, menciona Diana Ángel que observó la escena y la reconoció. Para estos cuatro concursantes Tania resultaba demasiado sobreactuada en sus comportamientos y sugirieron que en realidad, nunca terminaron por confiar del todo en ella.

Vale la pena mencionar, que Julián Trujillo, por ejemplo, si empatizó con Tania, de hecho las influencers sugirieron que se habían hecho miradas de gusto en la fiesta del viernes anterior.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento