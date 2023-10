‘La Segura’ tuvo una cirugía urgente por los biopolímeros: “Estaba llena de pus”

La extracción de biopolímeros, desafortunadamente, se convirtió en una de las situaciones más comunes de varias de las celebridades de la farándula nacional. Son varias las actrices, modelos, influenciadoras, y demás, quienes han tenido que pasar por el quirófano para deshacerse de la sustancia tóxica que se habían inyectado para mejorar el aspecto de alguna parte de su cuerpo.

Recientemente, Natalia Segura, la creadora de contenido conocida como ‘La Segura’, reveló que volvió a pasar por el quirófano para hacerse una nueva extracción de los biopolímeros que se encuentran incrustados en su cuerpo. Según reveló, la operación duró seis horas y se ejecutó para limpiar su interior de los rastros que tenía de esa sustancia tóxica. La intervención quirúrgica sorprendió a la influencer y a los especialistas que la trataron, pues se dieron cuenta que los biopolímeros estaban infectados.

¿Qué le pasó a ‘La Segura’?

“Estaba llena de pus y de materia por dentro. Tenía los biopolímeros infectados y eso era algo que nadie sabia, hasta que el doctor entró. Cuando me desperté me dijo que antes podía caminar, porque eso era sumamente peligroso”, contó ella misma a través de su cuenta de Instagram. Aseguró que compartía su experiencia de manera pública porque conoce el alcance que tiene en sus redes sociales y por la responsabilidad que eso le implica.

La influencer caleña fue operada por parte del especialista Andrés Rivera, de Medellín. “Tenía un absceso y crecieron las bacterias”, detalló el experto encargado de tratar a Natalia. La caleña, a quien le inyectaron biopolímeros en los glúteos cundo tenía 15 años, contó que había empezado a vivir un ‘infierno’ en temas de salud.

‘La Segura’ le recomendó a sus seguidores cuidar su salud

“Sean conscientes de cualquier cosa que se inyectan. Ustedes no saben el infierno que yo he tenido que pasar con los biopolímeros. Lastimosamente yo nunca supe que hace 15 años me habían inyectado eso y a muchas nos pasó lo mismo”, aconsejó a sus seguidores al hablar de su padecimiento. En enero del 2022 ella le informó a sus seguidores que se apartaría por un rato de las redes sociales para entrar en un extenso proceso de recuperación.

Aseguró que por causa de aquel procedimiento estético mal practicado, su cuerpo estaba ‘podrido’. La mujer de 30 años ha sido muy abierta al hablar de ese tema y al mostrar, sin filtros, las cicatrices que tiene en su espalda baja a causa de las intervenciones.