La Segura reveló qué pasó con Karen Sevillano. No se han vuelto a ver

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia dio mucho de qué hablar durante los cuatro meses que duró al aire por ViX y el canal RCN. Algunos de los participantes protagonizaron fuertes discusiones, por los constantes desacuerdos de convivencia que tenían.

Karen Sevillano, la ganadora del reality, y La Segura, consolidaron una gran amistad dentro de la casa. Las creadoras de contenido estuvieron siempre unidas, hasta el punto de defenderse mutuamente cada vez que algún Galáctico arremetía contra ellas.

Los televidentes y usuarios en redes sociales admiraban su amistad, pese a que, en una oportunidad, discutieron y estuvieron molestas por varias horas. Cuando La Segura fue eliminada, ambas protagonizaron una conmovedora escena llena de lágrimas, pues nunca pensaron que estarían las dos al mismo tiempo en eliminación.

Karen Sevillano y 'La Segura' en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué La Segura y Karen Sevillano no se han vuelto a ver?

Tras la final de La casa de los famosos, las creadoras de contenido caleñas no se han vuelto a ver juntas en sus redes sociales, salvo en la fiesta que hicieron para celebrar el triunfo de Sevillano.

Para los internautas ha sido un poco extraño que no aparezcan juntas en sus redes, pues las dos son muy activas y no dudan en publicar sus aventuras. No obstante, sí han estado en contacto por videollamada, pues tienen una gira pendiente del equipo Papillente.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 9,3 millones de seguidores, la caleña le aclaró a sus seguidores el motivo por el cual están distanciadas:

“Karen y yo seguimos siendo amigas, normal. Pero ella tiene su casa y yo la mía, ella vive en una ciudad diferente a la mía, ella vive en Cali y yo en Medellín, tiene su marido y yo el mío. Ella tiene su trabajo y sus proyectos propios, yo tengo los míos”, afirmó.

De igual manera, hizo hincapié en que, en el reality, debido al encierro, siempre estaban juntas, pero ahora en la realidad, cada una debe seguir su camino y sus planes. “Obviamente, cada cual tiene que seguir su vida también”.

La Segura reaccionó a infidelidad de Westcol

Luego del sonado escándalo de infidelidad de Westcol con Aida Victoria Merlano, La Segura se pronunció a través de sus redes sociales, afirmando que apoya la decisión de Aida Victoria.

“Yo si te digo de una vez que yo haría lo mismo, yo hago lo mismo, tenélo claro de una vez. Dios mío, yo si monetizo el cacho, ¿oyó?, te lo digo de una vez”, le dijo a su novio Ignacio Baladán.