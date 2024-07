La Segura relató terrible pesadilla que vivió: “se acabó mi paz y tranquilidad”

Tras su participación en La casa de los famosos, Natalia Segura, conocida como La Segura, volvió a sus redes sociales para divertir a sus seguidores con sus ocurrencias.

¿Qué le pasó a La Segura?

Generalmente, la caleña le cuenta a sus seguidores muchos detalles de su vida personal y profesional y los mantiene al tanto sobre sus nuevos proyectos. Por eso, en las últimas horas, publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde tiene más de 9 millones de seguidores, revelando que fue víctima de robo en su casa, razón por la que se vio obligada a salir de allá y mudarse a un nuevo lugar.

“Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo amaba esa casa, pero locamente, yo tenía entre ceja y ceja que la iba a comprar y meses después se acabó mi paz y mi tranquilidad”, comenzó diciendo y explicando la razón por la que no volvió a aparecer en ese lugar que sus seguidores ya tenían identificado como su casa.

De acuerdo con lo que contó, fue víctima de robo en varias oportunidades. Aunque en ninguna estuvo presente, sí aseguró que comenzó a temer por su vida.

“La razón por la que yo me tuve que ir de la casa es porque se me metieron a robar, no solamente una vez, sino tres veces. Me arrancaron las cámaras, se llevaron cualquier cantidad de cosas de valor, eso fue hace muchos meses. Después se me metieron por segunda vez, yo estaba de viaje y luego por tercera vez”, contó.

Pese a que ya se mudó, todavía sigue pagando el valor del arriendo como si aún viviera ahí. “Esta es la hora que yo sigo pagando un arriendo carísimo en esa casa, porque nunca me dejaron salir del contrato y también pago el arriendo de este apartamento provisional que alquilé por protegerme a mí misma. Yo no quiero entrar en tropel”, aseguró.

Finalmente, aprovechó para hacer una reflexión, reconociendo que, aunque le dolió haber salido de ese lugar, reconoce que eso tiene un propósito. “Dios sabe cómo hace sus cosas y creo que esta salida de esa casa tiene mucho que ver con los planes que tengo hoy en día”.

¿Por qué le dispararon a La Segura?

Como se ha conocido, la creadora de contenido fue víctima de un atentado, que le dejó fuertes secuelas en su cuerpo, entre ellas, un insoportable dolor en su columna.

“Cuando yo tenía 18 años fui víctima de la violencia a causa de dos impactos de bala. Yo en ese entonces, recuerdo que estaba trabajando en un negocio que yo había montado hace muchísimos años, que era de comidas rápidas. Yo recuerdo que ese día estaba entregando pedidos. Yo tenía un trabajador que hacía los perritos. Yo era dueña, pero también trabajaba. Le dije: ‘Indio, me acompañas, porfa, por el carro’. Bajamos por el carro. Eran como las 8:00 p.m. Me monté al carro, cuando de la nada recibí dos impactos de bala. Recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Me contaba el trabajador… yo empecé como a alucinar… Empecé a llorar y a decirle que por favor le dijera a mi mamá que la amaba mucho. Yo empecé a sentir que se me fue la respiración. Y empecé a hablar con Dios en medio de lo que yo no podía respirar. Yo sentí cuando el cuerpo se me infló como una bomba”, relató a través de sus redes sociales hace un tiempo.

La caleña recibió dos impactos de bala que le llegaron a la médula y uno de ellos le perforó el pulmón.