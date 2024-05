‘La Segura’ recibió lujoso anillo de compromiso ¿Cuánto vale la sortija?

En días recientes, los televidentes de La casa de los famosos fueron testigos del momento en que Ignacio Baladán, novio de ‘La Segura’, le pidió matrimonio a la influenciadora frente a las cámaras del programa.

Este gesto romántico no solo marcó un hito en el reality show, sino que también se convirtió en un tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, en los que las imágenes del emotivo evento fueron ampliamente compartidas y comentadas.

La Segura e Ignacio Baladán en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Captura de pantalla

“¡Por fin se nos dio! Nos encontramos en el momento justo, sin pensarlo y sin saberlo. Por medio de un video de comedia empezó todo, y como algo increíble ese video ese está haciendo realidad ¡Te amo! ¡Juntos para siempre!”, expresó Ignacio Baladán, futuro esposo de ‘La Segura’, tras recibir el “sí” de la caleña.

No te pierdas: Expulsaron a Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’. Estas fueron las razones

Este es el anillo de compromiso de ‘La Segura’

La sortija de la creadora de contenido, que ha generado gran curiosidad y admiración, es descrita como una pieza lujosa con una joya preciosa de gran tamaño, posiblemente un diamante, que resalta la importancia del momento y el futuro que ambos desean construir juntos.

“Sabes que todo este tiempo fue una oportunidad para saber que somos el uno para el otro. Te quiero para toda mi vida, no me quiero separar de vos ¡Te amo! No preparé nada y no sé qué decir, la verdad, pero te traje este anillo y sé que va a ser especial para ti. Quiero pedirte con todo el amor del mundo que lo aceptes”, dijo el pastelero uruguayo, antes de entregarle a ‘La Segura’ una sortija que llamó la atención dentro y fuera del reality show de La casa de los famosos, sobre todo, por la dimensión de la piedra preciosa que le acompaña.

Te puede interesar: La exreina Andrea Tovar tuvo accidente con aceite caliente ¡Quedó con serias secuelas!

Por ahora no se conoce el precio de la pieza que Ignacio Baladán compró para su prometida, pero se espera que próximamente se anime a revelar este secreto, teniendo en cuenta que también es una figura de redes sociales y suele exponer su intimidad. Sin embargo, se estima que el valor de la joya está entre los 10 y 13 millones de pesos.