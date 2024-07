¿La Segura quedó en malos términos con RCN luego de LCDLF? Esto reveló

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, es una de las creadoras de contenido más comentadas del país. Su paso por La casa de los famosos generó polémica, pues protagonizó varias discusiones con algunos de sus compañeros, entre ellos, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños.

La influenciadora hizo parte del equipo ‘Papilla’ que más adelante cambió de nombre por ‘Papillente’. Su amistad con Karen Sevillano, quien se coronó como la ganadora de la primera temporada, también dio mucho de qué hablar en redes sociales.

¿Qué pasó con La Segura y el canal RCN?

El domingo 19 de mayo, la caleña fue eliminada del reality de convivencia. La decisión final estaba entre ella y Karen. Muchos esperaban que la influenciadora iba a llegar más lejos dentro de la competencia.

Al salir del reality, la creadora de contenido se mostró bastante molesta e inconforme. De hecho, amenazó con contar algunos secretos del programa.

“Yo me quiero ir a muerte, es la primera vez que veo el reality. Me quiero ir a muerte para que ustedes voten por Karen, pero este tipo de cosas a mí me enervan, porque son ilógicas. Acaben esto ya, ya sabemos quién va a ganar, siento que literalmente perdí tres meses de mi vida. Me quedo con personas en mi corazón, pero esto es una mierda. Nos utilizaron y a ustedes también”, dijo en ese momento a través de su cuenta de Instagram.

La Segura reveló si es verdad que quedó en malos términos con RCN

Recientemente, la influenciadora fue entrevistada por el programa Lo sé todo, donde le preguntaron sobre ese tema. “Pasaron muchas cosas, es normal, se viven muchos sentimientos, muchas emociones. Es un proceso muy normal que se vive después de un ‘reality’. Se sabe que yo no quedé contenta con muchas cosas”, dijo para el programa de Canal 1.

Aunque no reveló más detalles, en un comentario que le hizo la influencer al medio de comunicación que la entrevistó, agregó: “Vean la entrevista completa. Por mi lado TODO BIEN y me quedo con lo bonito”.

Además de eso, aseguró que sí volvería a trabajar en un programa de convivencia de ese tipo, pero no en Colombia. “Al mismo formato me le mediría en otro país, en México o en Estados Unidos”.