La Segura pide que no le tengan lástima por su salud: “vivo con mucho dolor”

La Segura no es solo una de las creadoras de contenido más populares del país, sino que recientemente se convirtió en una personalidad todavía más reconocida gracias a su participación en el reality del canal RCN La casa de los famosos. La joven sed ha ganado el cariño y el malestar de los televidentes que noche a noche se conectan para ver el avance de la producción que pretende entregarle al ganador 400 millones de pesos.

Puedes leer también: Jessi Uribe celebró su cumpleaños con costoso regalo

¿Qué le pasó a La Segura en su columna?

La presencia de la caleña en el programa ha hecho que los internautas se interesen en su vida personal, desde su relación de pareja hasta las razones por las cuáles, en la actualidad, debe usar asistencia para movilizarse. Natalia, verdadero nombre de la creadora de contenido, ha tenido varias complicaciones de salud que, además de imposibilitarla para hacer algunas actividades que parecen simples, le generan mucho dolor físico.

¿Por qué La Segura se moviliza en un carrito?

A sus 18 años, según ha comentado, fue víctima de un atentado contra su vida. Un hombre en moto, por aquellos días, la impactó en dos ocasiones con un arma de fuego. Los disparos afectaron su columna y uno de sus pulmones. Según le contó a sus compañeros de grabación del reality, la bala que impactó su médula hizo que perdiera la movilidad de sus piernas. “Yo le dije a Dios, si quedo inválida, me suicido”, confesó.

Te puede interesar: Alina Lozano contó que tiene síntomas de embarazo: ¿Espera un hijo de Jim Velásquez?

Recientemente, en una entrevista con El Espectador, la vallecaucana mencionó que en la actualidad lo que único que desea que nadie le tenga lástima. “El dolor arruinó mi, prácticamente, mi vida completa (...) Aprendí a vivir con el dolor, aprendí a manejarlo (...) me metí demasiado, en la cabeza, que yo soy más fuerte que el dolor (...) Mi lucha durante muchos años ha sido la salud (...) Yo me cansé de la autocompasión durante muchos años, yo ya no quiero que nadie tenga compasión de mi, yo soy capaz”, inició diciendo en su conversación en el formato Claro Oscuro.

En medio de su charla aclaró que lo primero que le pide a la gente siempre es que no sientan pesar por ella. “Que a pesar de mi condición de salud, nunca me vean desde la lástima”, comentó.