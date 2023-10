La Segura está regalando todos los muebles de su casa: “Solo quiero agradecerles”

Natalia Segura, reconocida como La Segura, es una de las creadoras de contenido más populares del país. La caleña se ha ganado el cariño de miles de personas, que la siguen en sus redes sociales, gracias a su carisma y sentido del humor. Desde el 2022, la joven tuvo varios problemas de salud causados por los biopolímeros. La influencer comentó que su cuerpo se encontraba ‘podrido’ por aquella sustancia.

Te puede interesar: Bad Bunny es fanático de Luis Miguel: estuvo en su concierto con Kendall Jenner

Como consecuencia de su padecimiento, la creadora de contenido ha hecho ajustes en su vida. Recientemente, a través de sus redes sociales, contó que estaba regalando algunos de sus objetos personales. “Familia ando haciendo varios cambios en mi vida en este momento y quiero compartir un poco de mí con ustedes. Quiero regalarles todos los muebles de mi casa (incluyendo camas, comedor, sala y etc). Atentos a mis historias que hay muchos regalitos y amor solo por ser parte de la familia segureña. No es un concurso, solo quiero agradecerte por estar aquí, y darte un pedacito de mí con mucho amor”, redactó.

La Segura les dijo a los interesados en quedarse con alguna de sus pertenencias, que están en Medellín, solamente deber enviarle un correo electrónico. La creadora de contenido será la encargada de escoger, al azar, a los afortunados. Los beneficiados solo tendrán que hacerse cargo de los pagos de envío.

El estado de salud de La Segura después de su inyección de biopolímeros

La influenciadora destacó que la sustancia entró a su cuerpo 15 años atrás y que se encontraba pasando un ‘infierno’ por los efectos negativos que había generado ese elemento extraño en su organismo. “Sean conscientes de cualquier cosa que se inyectan. Ustedes no saben el infierno que yo he tenido que pasar con los biopolímeros. Lastimosamente yo nunca supe que hace 15 años me habían inyectado eso y a muchas nos pasó lo mismo”, aconsejó a sus seguidores al hablar de su padecimiento.

También puedes leer: Pipe Bueno mostró su drástico cambio físico tras perder 12 kilos, ¡así se ve!

En mayo de este año, la joven recomendó nunca ponerse biopolímeros, incluso, dejó ver la cicatriz que había quedado en la parte baja de su espalda. “No sé por qué me han pedido tanto que se las muestre (la cola) y aunque no es fácil para mi exponerla, ahí está (...) como lo pueden ver en el último video, tengo una cicatriz horrible y en mi desnudez esta deforme”, señaló Natalia.