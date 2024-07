Famosa presentadora e influenciadora sufrió fuerte accidente de tránsito con su hijo

Lissette Eduardo, quien se hace llamar Chiky Bombom, es una influenciadora dominicana que ganó fama en redes sociales a mediados de 2021, cuando su frase “¡buenas, buenas!” se volvió viral en TikTok. Sin embargo, ya era conocida por su participación en el reality show de la televisión estadounidense Mira quien baila (2015).

En la actualidad, la mujer de 36 años se desempeña como presentadora de En casa con Telemundo y Hoy Día, matutino en el que comparte set de grabación con el actor colombiano Daniel Arenas.

Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom y Penélope Menchaca en 'Hoy Día', programa matutino de Telemundo Fotografía por: Instagram Hoy Día Telemundo

Chiky Bombom sufrió accidente automovilístico ¿Qué se sabe sobre su estado?

El siniestro vial que involucró a la presentadora y a su hijo tuvo lugar en Miami el pasado sábado, 6 de junio, cuando regresaban de pasar su día en la playa.

Descrito como traumático y repentino, el accidente ocurrió cuando un vehículo con seis ocupantes impactó por detrás el carro de la creadora de contenido, lo que le provocó un volcamiento. Por fortuna, no hubo víctimas fatales y todos los involucrados se encuentran en recuperación.

Puedes leer también: Andrea Serna sufre por las dolorosas consecuencias que le dejó una actividad acuática

Chiky Bombom compartió en sus redes sociales, incluyendo Instagram y TikTok, tanto los detalles del accidente como imágenes del grave estado en que quedó su vehículo.

“Seis individuos en un carro impactaron por la parte de atrás de mi carro. Mi carro dio vueltas, aunque yo traté en todo momento de mantener el control y la calma, porque andaba con el niño (...) El carro dio muchas vueltas. Yo traté como de meterlo para la orilla, para no darle a otro carro, pero terminé dándole a la pared y las gomas se explotaron. Todas las bolsas de aire explotaron y gracias a Dios pudimos salir ilesos”, comentó la presentadora de Telemundo.

Fanáticos y amigos de Chiky Bombom reaccionaron de inmediato a la noticia, y enviaron mensajes de aliento por su pronta recuperación. Además, sus compañeros de Hoy Día también aprovecharon para recordarle que la quieren y esperan tenerla pronto de vuelta en el programa.

No te pierdas: Luto en la música por muerte de exintegrante del grupo Menudo. Tan solo tenía 48 años

“Gracias a Dios estás bien y tu hijo también. Espero que los siga acompañando en cada momento difícil”, “me asusté mucho cuando me enteré de lo que había pasado, pero me alegra verlos bien”, “menos mal no pasó del susto” y “toma el reposo necesario para que vuelvas con más fuerza, querida ‘Pantera’”, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores en redes sociales.