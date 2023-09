La pelea de Carolina y Zulma en MasterChef: “Ya es una señora, que se comporte”

En MasterChef Celebrity continúa la batalla entre participantes para quitarse el delantal negro que los pone en riesgo de salir de la competencia de cocina. En el capítulo de la noche del 6 de septiembre, se realizó una prueba de campo, en equipos y el ingrediente principal era el dulce. Las discusiones no faltaron.

Fueron varios los roces entre compañeros, pero el más evidente ocurrió entre Zulma Rey y Carolina Acevedo. Las actrices hicieron equipo con Diego Sáenz y, aunque inicialmente, la comunicación era fluida, todo empezó a colapsar cuando Carolina le dijo a Claudia Bahamón que ‘le habían puesto mucho azúcar’ a una de las mezclas de su postre. Aunque no nombró a Zulma como la responsable de aquel error, sí se refería a ella.

“Pero es que no me dijeron nada”, dijo la actriz. “Pero no te preocupes, ya, ya, no vayas a llorar que la enferma soy yo”, contestó Carolina. “No, no, no voy a llorar”, añadió Rey.

También puedes leer: Anuel no suelta a Karol G y le envió indirecta por si llega a terminar con Feid

En medio de las entrevistas que se hacen a los competidores del programa, Carolina aseguró que a Zulma ‘le gusta victimizarse mucho’. “Yo no, eso no me gusta. Yo nunca busco culpables”, completó Carolina.

En ese momento, las tensiones se incrementaron hasta el final del reto. Incluso, ya con las manos arriba, señal de terminación del tiempo para cocinar, Carolina le preguntó a Zulma por la cantidad de azúcar que le había puesto a la mezcla, pues, al parecer, por ese ingrediente la preparación se había cortado, haciendo que fuera imposible adicionarla a los platos.

Carolina y Zulma y su problema por el azúcar

“Pero yo pregunté Carito. Yo dije, ‘¿le echo esta azúcar?”’, dijo Zulma. “Tranqui, pero ¿por qué a todo le metes drama?”, contestó Carolina. “Estás un poquito agresiva conmigo”, le respondió Rey.

Diego y Jorge Rausch, quien también los estuvo asesorando, trataron de calmar la situación. Sáenz, incluso, manifestó su malestar con la discusión, pues aseguró que no tenía sentido terminar mal el reto, aunque habían llevado la realización del postre de la mejor manera.

Sus intentos no surtieron efecto, y el malestar continuó. “Ya entiendo por qué todo el mundo pelea contigo, Zulma”, remató Acevedo. La aludida intentó hablar con su compañera para arreglar las cosas, sin embargo, ella se volteó y siguió organizando la cocina que habían utilizado para el reto.

“Tengo que ser tolerante y entender que está enferma, pero ella también tiene que entender. Fue un poco agresiva conmigo al decirme: ‘Acá no se viene a llorar’”, dijo Rey ante las cámaras de MasterChef Celebrity.

Te puede interesar: La enfermedad de Christopher Uckermann en plena gira de RBD: náuseas todo el día

¿Por qué lloró Carolina en ‘Masterchef Celebrity’

La discusión subió de tono cuando Carolina, que estaba enferma, aseguró que se sentía muy mal y que no podía ir a repartir los postres con Zulma y Diego. La actriz ibaguereña se sentó en el piso y comenzó a llorar, mientras Claudia Bahamón, presentadora del programa, le preguntaba acerca de lo que le pasaba.

“No, pero es que también. No sé si lo que quiere es llamar la atención, pero la coge conmigo. Ella ya es una señora, ¿por qué no se comporta como una señora?”, comentó Zulma a Diego mientras el generador de contenido intentaba calmarla y le decía que su compañera solamente estaba muy sensible. En tanto, a Carolina se la llevaron para prestarle atención médica.

La prueba terminó, y los comensales probaron todos los postres. El equipo ganador fue el Carolina Acevedo, Daniela Tapia y Natalia Sanint.