¿La Jesuu se convirtió en mamá? Video amamantando a un bebé sembró las dudas

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, ha sumado un gran número de seguidores en sus redes sociales gracias a sus divertidos y ocurrentes videos que hacen reír a más de uno.

La vallecaucana ha sido tendencia en los últimos meses porque en algunas fotografías y videos se le había observado un abdomen aparentemente abultado. Algunos internautas especularon que se trataba de un embarazo, pero la influenciadora no lo confirmó directamente, aunque sí subió varias fotos donde presumía su barriguita.

La Jesuu. Fotografía por: Instagram

¿La Jessu dio a luz?

Recientemente, la creadora de contenido sorprendió a los internautas al aparecer en un video amamantando a un bebé, sembrando la duda de si supuestamente ya dio a luz.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar. Algunos dudan que la influenciadora haya tenido un hijo. “Mi pregunta es si ella no tiene hijos y nunca los ha tenido, cómo hace para amamantar a otro bebé si no le sale leche”, “es obvio que está siendo nodriza, la gente se escandaliza por tonterías”, “ella no tiene hijo, era el hijo de la blanquita, no se asombren, los ‘influencer’ son capaces de cualquier cosa para figurar”, “a costa de lo que sea los llamados influencers, quieren conseguir cosas como estas”, “independientemente de quien sea el hijo está muy mal, cómo se prestan para esas cosas”, han opinado algunos internautas.

La Jesuu aseguró que su expareja le robó más de 1.500 millones

Hace unos meses, la vallecaucana relató un duro momento que vivió gracias a su expareja. “Estoy saliendo de un proceso, donde tuve una pérdida de 1550 millones. Me puse a invertir en pareja sentimental, y pues tuve esa pérdida, que gracias a Dios la estamos recuperando. Uno enamorado es ciego, sordo y mudo”, afirmó en una entrevista con Lo sé todo.

De igual manera, reveló que fue gracias a uno de sus trabajadores que se percató de la situación. “El trabajador estaba terminando de hacer unas obras que le había pedido, y me hizo un comentario como en broma, yo pensé que era jodiendo, pero me quedó como sonando, cuando fui a corroborar la información, fue que me estrellé... yo todo el tiempo estuve con el enemigo al lado”.