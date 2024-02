¿La Jessu está embarazada? Estas imágenes lo confirmarían

Su nombre de pila es Valentina Ruiz, pero se dio a conocer en redes sociales como La Jesuu. En Instagram cuenta con 3,4 millones de seguidores, con quienes comparte divertidos momentos de su cotidianidad. Además, se ha caracterizado por los constantes cambios de look con pelucas de diferentes colores.

¿La Jesuu espera su primer hijo?

Desde diciembre del año pasado, en redes sociales surgieron unos rumores que apuntaban a que, supuestamente, la influenciadora estaría embarazada.

Los comentarios se dieron luego que publicara una serie de imágenes donde, según los internautas, su cuerpo se veía diferente, especialmente en la parte de su abdomen, pues en su vestido ajustado se pronunciaba una pequeña barriguita

Pese a las especulaciones, la caleña no confirmó ni desmintió esa información. No obstante, hace unos días volvió a publicar unas historias, confirmando, aparentemente su embarazo, porque con otro atuendo, presumió una ‘pancita’ mucho más abultada. Además, publicó un video mostrando ciertas señales asociadas a su supuesto estado, y escribió: “me están saliendo unas estrías tan bellas”.

Muchos de sus seguidores entendieron ese mensaje como si estuviera confirmando que está en la dulce espera de su primer bebé. “Sí está embarazada, confirmado”, “sí parece que estuviera embarazada”, “te ves muy bella con esa barriguita”, “indirectamente está confirmando su embarazo”, “Dios te bendiga a ti y a tu bebé”, “estás linda”.

¿Qué enfermedad tiene La Jesuu?

La generadora de contenido, quien se dio a conocer luego que se viralizara un video en donde preguntaba el precio de un jugo de banano en leche, expresó en sus redes sociales que ha tenido problemas de depresión. “Les digo que en toda la trayectoria como La Jesuu es primera vez que siento a tantas personas preocupadas por el mismo tema... todos los días tengo personas preguntándome por qué estoy tan delgada, si me pasa algo, si me pueden ayudar en algo, si estoy enferma, si estoy consumiendo drogas... No han sido días fáciles, de antemano se los agradezco por preocuparse, pero yo todo se los voy a responder a través de un video muy bonito que estoy preparando para todos”, dijo en una oportunidad en sus redes.

Luego agregó: “Yo siempre he sufrido de depresión, pero creo que esta etapa fue donde la depresión más me atacó. Uno a veces le toca como el payaso, reír por no llorar, pero no somos de hierro prima”.

La Jesuu sufre de alopecia

Además de la depresión, la influenciadora sufre de alopecia, síndrome que le causa la caída anormal de cabello, por lo que ha tenido que usar pelucas y extensiones. Sobre eso, la caleña ha publicado divertidos videos burlándose de ella misma y sacándole el lado bueno.