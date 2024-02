‘La Gorda Fabiola’ se hizo procedimiento en los labios. Así quedó la humorista

Fabiola Posada, mejor conocida como ‘La Gorda Fabiola’, sorprendió a sus seguidores en días recientes al mostrar que continúa trabajando en su imagen, luego de la triple cirugía a la que se sometió en mayo de 2023 para rejuvenecer su rostro.

Estos fueron los cambios de 'La Gorda Fabiola' tras sus primeras operaciones estéticas. Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Qué se hizo ‘La Gorda Fabiola’ en los labios?

En esta ocasión, la humorista de Sábados Felices se sometió a un tratamiento no invasivo en los labios, según ella, por un problema que tenía a la hora de aplicarse maquillaje.

“Yo venía notando que me echaba labial, pero se me hacían unas rayitas y el maquillaje se iba por ahí. Pues sí señor, se llama código de barras y no me gusta”, comentó la samaria de 60 años.

Para tratar las arrugas que aparecen en su labio superior, conocidas también como arrugas periorales o peribucales, ‘La Gorda Fabiola’ optó por el remodelado labial con ácido hialurónico. Esta técnica es recomendada para quienes desean mejorar el grosor y la proyección labial, definir el arco de cupido, elevar las comisuras excesivamente caídas o tratar el ‘código de barras’.

“No tenía idea que un procedimiento tan sencillo y rápido como este existiera (...) Procedimiento rápido, seguro y en manos de profesionales. Lo más espectacular de todo es que en 5 minutos pude ver los resultados ¡No me cambio por nadie!”, agregó sobre el tratamiento para este problema que, normalmente, se presenta en mujeres mayores de 40 años.

Por último, Fabiola Posada mostró muy orgullosa los resultados que dejó este tratamiento, por el cual recibió una gran cantidad de críticas en redes sociales.

¿Por qué ‘Polilla’ no quería que ‘La Gorda Fabiola’ entrara al quirófano?

Tiempo después de someterse a su triple procedimiento, la humorista habló con la Revista Vea y detalló que Nelson Polanía, su esposo, tenía miedo de aquel procedimiento por los problemas cardiacos que ella padece y que, incluso, la tuvieron al borde de la muerte.

“Él tenía miedo porque me ha visto varias veces enfrentando la muerte y es apenas natural, pero le dije: ´es la primera vez que entro de manera consciente a un quirófano, las otras veces lo he hecho de urgencias y al borde de la muerte´. Esta vez lo hice por mí, porque quiero siempre dar la mejor versión de mí. Ahora me gusta lo que veo. No lo hice por nadie más”, afirmó ‘La Gorda Fabiola’ a este medio en aquella ocasión.