La Gorda Fabiola reveló la millonaria cifra que le costó su cirugía estética

Fabiola Posada es una de las mejores humoristas del país. Su paso por Sábados Felices de Caracol Televisión le ha permitido ganarse el corazón de miles de colombianos, quienes la admiran no solo por su talento, sino también por su gran forma de ser.

Te puede interesar: ¿Quién se queda con Cattleya: Yailin o Anuel? Se definió quién tendrá su custodia

Gorda Fabiola, Sábados Felices. Fotografía por: Archivo Vea

Cirugía estética de ‘La Gorda Fabiola’

El año pasado, la humorista y actriz reveló que se sometería a un procedimiento estético en su rostro porque quería mejorar su aspecto debido a la piel que le quedó sobrando luego de bajar varios kilos.

Por medio de sus redes sociales, la artista publicó todo el proceso y mostró el resultado final del procedimiento por el que se ha ganado múltiples elogios de sus seguidores, quienes aseguran que se ve más joven y radiante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuánto le costó la cirugía estética a la Gorda Fabiola?

Recientemente, la humorista estuvo como invitada en la emisora Tropicana junto con su esposo Polilla, y allí hablaron de todos los pormenores que sufrió durante el procedimiento.

“Anestesia general conmigo no usan, lo piensan dos veces los médicos porque yo tengo problemas en el corazón, entonces utilizamos fue sedación, yo todo el tiempo estuve consciente (…) A uno el miedo siempre lo acompaña, pero ya después con esa sedación qué… ¡hasta me oriné! Después de cuatro horas de cirugía me oriné, no controlo esfínteres”, contó con el humor que la caracteriza.

En diálogo con los locutores, Fabiola terminó revelando el valor exacto del procedimiento que se hizo, dejando sorprendidos a todos. “Me valió 35 millones... Los pagué yo y eso hay operaciones que pueden llegar a costar mucho más. No me gustan los canjes en este tipo de cosas, cuando se trata de la salud, es mejor asumir la responsabilidad... Me intervine medio rostro. Ya de operaciones me quedaré quieta, eso era todo lo que me quería hacer”, aseguró.

Vea también: “Por partida doble”: Carolina Gaitán sorprendió con detalles de su embarazo

De igual manera, detalló qué fue lo que le hicieron en su rostro y el por qué. “Aquí en el borde de la oreja subieron los cachetes porque yo ya tenía la sonrisa del payaso triste, detrás de la oreja estiraron el cuello y me cortaron la papada y la pegaron para que no se vuelva a salir”.