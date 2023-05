La foto de Shakira que es viral en redes y que no le gustaría a Piqué

La vida laboral de Shakira no ha parado desde que hizo pública su separación de Piqué; por el contrario, la barranquillera ha estado más enfocada en grabar nuevos temas que se han convertido en todo un éxito en las diferentes plataformas.

Aunque sí le dedicó varias canciones al exfutbolista del Barcelona, la última que lanzó titulada Acróstico, fue para sus dos hijos Milan y Sasha, quienes, además, hicieron parte del videoclip tocando el piano y cantando algunos versos.

¿Nueva ‘venganza’ de Shakira contra Piqué y Clara Chía?

Cuando Shakira lanzó su canción Music Sessions #53 con Bizarrap, fue toda una sensación porque, por primera vez, la artista expresaba lo que había pasado con su relación, confirmando que efectivamente el español la había cambiado por otra mujer, más joven que ella.

En la canción, la cantante le lanzó fuertes dardos a su expareja y a Clara Chía. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú”.

Al parecer, la artista se prepara para lanzar un nuevo éxito musical. Según algunos fanáticos, se trataría de una “venganza” que tiene preparada contra su ex, luego de los rumores de la supuesta boda con Clara Chía.

¿Shakira lanzará nueva canción con BZRP?

Esos comentarios surgieron luego que la colombiana publicara una foto con Bizarrap, con quien hizo el mencionado tema que rompió Récords Guiness. En la imagen que ya cuenta con más de un millón de likes, aparece la barranquillera enviando un beso a la cámara, mientras que BZRP la abraza.

Los comentarios no se han hecho esperar, y muchos especulan que podrían estar trabajando en un nuevo tema. Incluso, hay algunos dicen que podría tratarse de una segunda parte de Music Sessions #53. “Listos para la parte 2″, “ya qué le va tirar al pobre Piqué y a la Chía. Yaaaaa superalooooo”, “cuando esta gente se junta salen hits Mundiales pal dolor de muchos”, “esperando nueva canción”, “se viene otro tema”, “vamos por otra sesión que 1 no fue suficiente y que arda el mundo”, “otra bomba”, dicen los internautas en el post de la cantante de 46 años.

Días antes, la barranquillera también había publicado otra foto con el mismo artista y con Duki, Sin embargo, hasta el momento no ha revelado cuál es el motivo de esos encuentros.