La familia de J Balvin está de luto: el paisa despidió a uno de sus seres queridos

J Balvin está cerca de retomar su presencia en los principales escenarios del mundo. El paisa anunció, a finales del 2023, que realizaría una gira de conciertos por Europa, por lo que mencionó que se encontraba emocionado de reconectar con quienes lo han apoyado desde sus inicios.

Mientras llega abril, mes en el que se desarrollarán las presentaciones del nacido en Medellín, el músico estrenó su canción Gafas negras, en colaboración con Maluma, así mismo, mostró su nuevo look, un cabello corto de color azul.

A pesar de la expectativa que tiene el antioqueño por retomar su espacio dentro de la industria, el reguetonero se ha mostrado muy triste por el fallecimiento de un importante integrante de su familia.

Murió Enzo, el perrito de J Balvin

Tras estar internado en el hospital durante varios días, Enzo, mascota de Jose Balvin, falleció. A pesar de la lucha de los médicos y de la energía que le invirtió el creador de temas como Ginza y X a la recuperación de su perro, el animalito perdió la vida.

“Enzo llegó a mi vida a ponerle color, fueron 14 años en los que me dio el privilegio de tenerlo cerca, de verme crecer, caer y subir. Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo, ya sabemos que sus años cuentan diferente, por eso solo me dio sabiduría, me enseñó cómo aprender a guardar silencio y saber escoger mis batallas, la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos. Ya no estás en este plano físico, pero tu energía está con nosotros. Gracias por cuidar de mi familia, de Valentina, en su embarazo como todo un guardián y de acompañarme en todos mis momentos de forma incondicional. Descansa en paz. El cielo está de fiesta, estoy seguro. Rey Enzo”, redactó el intérprete.

El papá de Río y pareja de Valentina Ferrer estuvo compartiendo imágenes del proceso de hospitalización del can. A Enzo se le vio conectado a una pequeña manguera, a través de su nariz, y canalizado a través de una de sus patas frontales. El colombiano estuvo visitando a su fiel compañero con su novia para tratar de alentarlo.

“Enzito, todos de mandamos buena energía, pa’ que estés mejor. Es muy maluco estar enfermo, qué cosa tan horrible, te amo”, se le oyó decir a Balvin en una de sus historias de Instagram mientras lo acariciaba. De la misma manera, redactó que era difícil para él ver a su mascota en ese estado. “Duele ver al rey Enzo así, pero así es la vida”, escribió horas antes de la muerte del animalito.