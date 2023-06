La ex novia de Piqué se casó. Así fue la espectacular boda de Núria Tomás

En el 2010, cuando Piqué y Shakira aún no se conocían, Núria Tomás era la novia del entonces jugador del Barcelona Fútbol Club. Pero su relación de año y medio tomaría otro rumbo. Durante la grabación del video del famoso Waka Waka, semanas antes del comienzo del Mundial en Sudáfrica, la colombiana y el español coincidieron y de inmediato hubo química. Comenzaba una historia de amor que fue seguida con pasión por sus seguidores en el mundo entero.

Núria nunca se refirió al final de su relación con Gerard Piqué, ni a las letras de Shakira luego de su ruptura. Fotografía por: Getty Images

Piqué dejó a su novia catalana y Shakira terminó su relación con el argentino Antonio de la Rúa, con quien llevaba ocho años. La nueva pareja comenzó un romance que duraría 12 años. Luego de la separación de la barranquillera y el propietario de Kosmos, padres de Milan y Sasha, Tomás volvió a primer plano porque los medios recordaron que la cantante se involucró en ese tiempo con un hombre comprometido, como ahora lo hizo Clara Chía con Piqué. La ley del karma se estaría cumpliendo.

¿Qué dijo Núria Tomás de la infidelidad de Piqué?

La hoy exitosa empresaria, se ha mostrado muy prudente con la situación de su ex pareja, y ante las preguntas que le formulan sobre las letras de Shakira, llenas de indirectas hacia Piqué, no entra en polémicas, “supongo que tendrán su historia y sabrán lo que hacen. Cuando hay sentimientos de por medio cada uno lo lleva a su manera. no soy nadie para opinar, no la conozco, no he tenido la oportunidad de preguntarle”, dijo en una entrevista a un medio español.

Núria, a quien, en su momento, muchos compadecieron, nunca se refirió en malos términos hacia su ex. Con el tiempo, cuando las heridas sanaron, comentó, “siempre pienso que las personas duran un tiempo en tu vida. Llegan, te enseñan algo de ti generando momentos y se marchan cuando ya han terminado su misión”.

Así fue la boda de la exnovia de Piqué

Núria Tomás volvió a decir sí en una fastuosa ceremonia religiosa realizada en Barcelona, que reunió a sus amigos y familiares, luego de un primer y muy íntimo matrimonio celebrado por lo civil en octubre del 2020 en el Ayuntamiento de Alella, cuando estaban en vigencia las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid 19.

Te puede interesar: ¿Quién es Núria Tomás, la novia de Piqué antes de Shakira?

Agus Puig, el padre de sus dos hijos, Apolo, nacido en el 2020, y Edu, quien vino al mundo en el 2022, es el hombre ideal. “Me caso con el hombre perfecto”, dijo la enamorada empresaria. “Hasta que no ha llegado él no he sabido lo que era tenerlo claro”, comentó en una reciente entrevista. La hija del empresario Enrique Tomás, que llegó radiante en un carruaje tirado por cuatro caballos, lució un vestido blanco de novia y siempre se mostró con una sonrisa plena que iluminaba su rostro. “¡Disfrutadlo al máximo!”, les decía su amiga Romarey Ventura, pareja del futbolista Jordi Alba.

Te puede interesar: “No sabía qué pasaba”: Núria Tomás en medio de ruptura de Shakira y Piqué

La pareja, que lleva varios años de relación estable, disfrutó de la presencia de sus cercanos en la ceremonia y posterior recepción, donde sus hijos fueron protagonistas. Y es que los pequeños son el centro de sus vidas. Ella explicó que con su marido se turnan por las noches para cuidarlos y que reparten las tareas para que siempre puedan disfrutar tiempo en pareja, siendo los viajes cortos el plan perfecto. Para Núria la comunicación es el secreto de una buena relación, y por ello cada día “tenemos una especie de convención en casa para hablarlo todo”.