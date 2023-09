La enfermedad de Christopher Uckermann en plena gira de RBD: náuseas todo el día

Luego de 15 años de ausencia en los escenarios, RBD decidió juntarse para regalarle a sus seguidores alrededor del mundo un momento especial. En medio de Soy Rebelde Tour 2023, su gira de conciertos, los artistas han tenido algunos tropiezos. Recientemente, Christopher Uckermann, recordado por su rol de Diego Bustamante en Rebelde, habló de la enfermedad que lo ha venido afectando.

Al terminar el concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos, el intérprete de xxx años reveló que ha tenido problemas de salud, debido a sus problemas de tiroides. “Les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes es más fuerte. Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí”, comentó en su cuenta de Instagram.

Aseguró que este quebranto de salud lo afecta desde hace un buen rato. “He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido, por juntas (reuniones) y por estar trabajando en el tour, se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día, porque la garganta la tengo inflamada”, afirmó el artista.

¿Enfermedad de Uckermann afectará la gira de RBD?

El nacido en Ciudad de México manifestó que la situación que atraviesa en este momento es algo que suele ocurrir siempre y que esa es la verdadera vida de un artista, llena de altibajos que la gente a veces no ve. “Aquí estamos. Ha sido medio rudo. Sentir la energía de la gente me levantó. Es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro (...) un tour es duro”, resaltó en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Aseguró que, a pesar de sentirse mal, la energía de la gente hizo que se sintiera bien y que, al final, pudiera brillar él y sus compañeros de RBD. Mencionó que, gracias a esa presentación, RBD había hecho historia en el Madison Square Garden y resaltó que está muy agradecido.

Aunque algunos medios de comunicación resaltaron que existía la posibilidad de suspender la gira para cuidar la salud de Uckermman. Lo cierto es que esa afirmación se trataría apenas de un rumor, pues la gira Soy Rebelde Tour, que llegará a Colombia en noviembre, sigue en pie.