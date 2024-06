La emotiva reacción de Luly Bossa al volver a escuchar a Ángelo, su hijo fallecido

Luly Bossa sorprendió en la mañana del 9 de marzo con la noticia del fallecimiento de Ángelo, su hijo, quien padeció durante años de una enfermedad degenerativa.

Desde aquel día, la actriz entró en un proceso de duelo del que ha dado algunas muestras en redes sociales. Tal y como ocurrió el pasado martes, cuando compartió el video del momento en que, después de tres meses, volvió a escuchar la voz que la acompañó durante 22 años.

Luly Bossa suele recordar a Ángelo por medio de varias publicaciones en redes. Además, ha reiterado en distintas ocasiones que tiene por cumplir varios sueños que eran de ambos. Fotografía por: Instagram: ANGELOUSMIRACUL

Luly Bossa reaccionó a regalo con la voz de su hijo

Según mostró por medio de un video en Instagram, la barranquillera de 60 años recibió un oso en cuyo interior hay una caja musical que, al oprimirla, reproduce un mensaje con la voz de Ángelo. El obsequio se lo hizo un cercano amigo suyo, a quien le agradeció con el siguiente mensaje:

“Gracias a Jonathan del Castillo por este regalo tan especial que me permite, a través de este oso, escuchar a mi Ángelo. Esto es una recarga de energía para todo lo que estoy trabajando por nuestros sueños”.

Las imágenes dejaron en evidencia la conmovedora reacción de Luly Bossa al recibir este detalle, pues fue tanta la sorpresa que resultó soltando varias lágrimas por la emoción y la nostalgia. Además, advirtió quienes estaban a su alrededor que el peluche es intocable.

La enfermedad que padeció el hijo de Luly Bossa

De acuerdo con la información que la actriz dio a conocer en su momento, Ángelo sufría de Distrofia Muscular de Duchenne, afección que se debe a una mutación en el gen que codifica la proteína distrofina, esencial para el funcionamiento muscular.

Esta enfermedad no tiene cura, aun cuando se pueden controlar los síntomas, que incluyen debilidad muscular progresiva, dificultad para caminar, caídas frecuentes y problemas respiratorios. Precisamente, fue una crisis respiratoria lo que, según Luly Bossa, antecedió el deceso de su hijo.

“Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie ¡No había ambulancias, no había nada! Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud y al hijo de una vecina, que es médico, pero nadie me abrió. A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba (...) Se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo y una vecina apareció y me llevó al hospital. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo que no había nada qué hacer”, explicó por medio de una transmisión en Instagram.