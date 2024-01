La divertida reacción de Ryan Gosling al ganar en los Critics’ Choice Awards

En la noche del domingo 14 de enero, en el Barker Hangar, de Santa Mónica, California, se llevó a cabo la ceremonia de los Critics’ Choice Movie Awards. Se trató de la edición número 29 de la entrega de galardones que anualmente, otorga la asociación de prensa Broadcast Film Critics a lo mejor del cine y la televisión del último año.

Por supuesto, como suele ocurrir en este tipo de eventos, en la velada donde arrasó Oppenheimer, se presentaron varios momentos memorables que motivaron comentarios en redes sociales. Uno de ellos surgió debido a la reacción de Ryan Gosling cuando escuchó que I´m Just Ken, de Barbie, era el tema ganador en la categoría Mejor Canción.

La divertida expresión de Ryan Gosling al ganar con su canción ‘I’m Just Ken’

La reacción de Gosling, quien interpretó la canción, quedó inmortalizada por las cámaras y generó risas entre sus fanáticos, pues, su cara fue de incredulidad.

La razón del gesto de la exestrella de Disney se debió a que What Was I Made For?, canción escrita por Billie Eilish y su hermano, Finneas, también parte de la banda sonora de Barbie, era la favorita para llevarse la estatuilla. Además, en los Golden Globes Awards, la canción ganó en la categoría Canción Original- Película.

Aunque todos esperaban al actor, esposo de Eva Mendes, él no subió al escenario. Mark Ronson y Andrew Wyatt, compositores del tema, recibieron el premio, y agradecieron al artista canadiense su participación.

Lista completa de los ganadores de los Critics’ Choice Awards

Estos son los ganadores de edición número 29 de los Critic´s Choice Awards.

Mejor serie de drama

Succession

Mejor actor en serie de drama

Kieran Culkin (Succession)

Mejor actriz en serie de drama

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor de reparto en serie de drama

Billy Crudup (The Morning Show)

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Elizabeth Debicki (The Crown)

Mejor serie de comedia

The Bear

Mejor actor en serie de comedia

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz en serie de comedia

Ayo Edebiri (The Bear)

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Meryl Streep (Only Murders in the Building)

Mejor serie limitada

Beef

Mejor película hecha para la TV

Quiz Lady

Reality Mejor actor en una serie limitada o película para TV

Steven Yeun (Beef)

Mejor actriz para una serie limitada o película de TV

Ali Wong (Beef)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de TV

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de TV

Maria Bello (Beef)

Mejor serie en lengua extranjera

Lupin

Momento en el que "I'm Just Ken" gana la categoría "Best Original Song" de los #CriticsChoice y podemos confirmar que TODOS teníamos la cara que hizo Ryan Gosling al enterarse que ganó. pic.twitter.com/Qe3dCPscyS — Billie Eilish Argentina Oficial (@BiIlieEilishARG) January 15, 2024

Mejor serie animada

Scott Pilgrim Takes Off

Mejor talk show

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial de comedia

John Mulaney: Baby J

Mejor Película

Oppenheimer

Mejor Actor

Paul Giamatti (The Holdovers)

Mejor Actriz

Emma Stone (Poor Things)

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor Actor Joven

Dominic Sessa (The Holdovers)

Mejor Director

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson (American Fiction)

Mejor Guion Original

Greta Gerwig & Noah Baumbach (Barbie)

Mejor Fotografía

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Mejor Diseño de Producción

Sarah Greenwood, Katie Spencer (Barbie)

Mejor Edición

Jennifer Lame (Oppenheimer)

Mejor Diseño de Vestuario

Jacqueline Durran (Barbie)

Mejor Peinado y Maquillaje

Barbie

Mejores Efectos Visuales

Oppenheimer

Mejor película de comedia

Barbie

Mejor Película Animada

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor película de Habla No Inglesa

Anatomy of a Fall

Mejor Canción

I’m Just Ken (‘Barbie’)