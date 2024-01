La divertida mentira de Claudia Bahamón: fingió ser la esposa de famoso actor

En Miami, Estados Unidos, se vivió la premier de Griselda, la nueva serie de Netflix, protagonizada por Sofía Vergara, que cuenta la historia de Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más recordadas de Colombia. La producción se estrenó el 25 de enero en la plataforma de streaming, y promete convertirse en una de las más vistas de este año.

Para el lanzamiento de la mini serie, varios artistas y personalidades del mundo del espectáculo fueron invitados al país norteamericano. Allí tuvieron la oportunidad de ver, en exclusiva, el primer episodio de la nueva apuesta de Netflix que narra lo ocurrido con ‘la reina de la coca’.

En la alfombra roja, gracias a la presencia de las celebridades, se vivieron momentos divertidos. Uno de ellos fue el que protagonizó Diego Trujillo, quien interpreta a Germán Panesso en la serie, y Claudia Bahamón, presentadora recordada por su trabajo en MasterChef Celebrity.

¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y Diego Trujillo?

Fue la opita quien contó, en su cuenta de Instagram, que decidió pedirle un especial favor a Trujillo. Reveló que generalmente se pone muy nerviosa en ese tipo de eventos y que, para reducir su sentimiento de susto, le pidió al bogotano que se hiciera pasar por su pareja ante las cámaras de los fotógrafos y periodistas que la aguardaban.

“Anoche estábamos en la premier (de ‘Griselda’) y me dicen que pase por la alfombra roja y pensé: ‘¿a qué? yo no tengo que ver nada con la serie. Me entrevistan y, ¿qué digo?’ Y acá entre nos, me dan pánico escénico esos momentos, entonces le dije a Diego Trujillo: ‘vamos juntos que tengo angustia’. Pero al mismo tiempo fue como: ‘este man está en la serie y, ¿qué se supone que vamos a decir de por qué estamos juntos? A lo que le dije: ‘vale hongo, Diego, digamos que estamos en romance, que somos novios, esposos, algo. Y pues así fue. I’m his wife (soy su esposa, en inglés) y morimos de risa. Si ven un titular por ahí, ya saben”, escribió.

El mensaje redactado por la huilense quedó acompañado de una imagen de la modelo posando con el artista recordado por otras producciones como Los Reyes y Metástasis. En la fotografía se les ve sonrientes y riéndose de la divertida mentira.