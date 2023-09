La discusión de Zulma Rey y Daniela Tapia: “Se pone a llorar y genera pesar”

En el capítulo de la noche del 4 de septiembre de MasterChef Celebrity, Zulma Rey y Daniela Tapia rompieron en llanto luego de presentar su plato ante los jurados. Las dos actrices tuvieron problemas para preparar las hamburguesas que se les pidieron y, en medio de la frustración, terminaron llorando.

En este momento, los concursantes se encuentran cocinando para mantenerse en la competencia, pues, todos tienen delantal negro. Para quitárselo, deben ganar una serie de pruebas, entre ellas, la de la noche del pasado lunes.

El reto era cocinar una hamburguesa, pero no una tradicional. Cada pareja tenía que hacer su preparación teniendo en cuenta la cultura del país que se les había asignado. Daniela y Zulma recibieron la bandera de India y tuvieron que cocinar el plato inspirándose en este territorio.

Jorge Rausch le pidió a las dos que se abrazaran después del conflicto entre ambas. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Claudia Bahamón les planteó la primera situación, pues les recordó que en India la vaca es un animal sagrado, por lo que hacer una hamburguesa de carne podría no ser la mejor opción para ellas.

“Prepárate porque en la India, la vaca es sagrada (...) Si a mí me dicen que me van a entregar una hamburguesa inspirada en la India con una vaca metida ahí, yo digo, eso ya no es de la India, yo, de pronto los chefs dicen que sí”, dijo Bahamón.

Daniela y Zulma, que ya estaban teniendo diferencias, empezaron a debatir al respecto. Mientras que Tapia estaba segura de su hamburguesa de carne, Rey decía que sería buena opción reemplazar la proteína por berenjena.

Las discusiones iniciaron. “Daniela sí quería seguir con su hamburguesa, y de pronto lo que yo hice fue dudar mucho porque a mí me hizo pensar mucho lo que decía Claudia”, dijo Zulma durante una entrevista que concedió durante el programa. “Sí, la duda de Zulma es constante, y no sé si es con otras personas o es conmigo, no lo sé”, añadió Tapia.

Con gran dificultad, y sin estar de acuerdo, la hamburguesa terminó resultando, pero no de la manera que esperaban. Las actrices se presentaron al atril para que los jurados probaran su preparación, pero antes, hablaron de la razón de sus problemas al cocinar juntas.

Zulma comenzó a llorar luego de que Rausch le preguntara la razón de su ‘cara de regañada’. “Es que Dani dijo que no se había sentido bien trabajando conmigo”, respondió. Daniela, en medio de su intervención ante las cámaras, dijo que, como consecuencia de las lágrimas de Rey, ella iba a quedar como la mala de la historia. “Se pone a llorar y genera pesar”, dijo Tapia.

Finalmente, el mismo Rausch le dijo a la pareja de concursantes que en India solo el 30% de la población no come carne, por lo que la mayoría de personas sí lo hacen, así que una hamburguesa de carne no había sido una mala idea.

“Tenían un plan inicial, por alguna razón que desconozco, se les desarmó el plan porque las pusieron a dudar, y en ese momento empezaron a trabajar con incertidumbre, con duda, y eso no es fácil, eso lo hace incómodo, y ahí es donde se ve un poco el resultado de la hamburguesa, que no es algo bien jalao’ porque trabajaron incómodas”, comentó el experto.

Los demás jurados, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, estuvieron de acuerdo y aseguraron que la desconexión de las dos para cocinar se evidenciaba en el resultado de su trabajo.