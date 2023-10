La discusión de Amparo Grisales y ‘Yo me llamo’ Paulina Rubio: “Me debe detestar”

Una nueva noche de eliminación se vivió en la noche del 9 de octubre en Yo me llamo. Otros tres participantes le dijeron ‘adiós’ al escenario de la competencia tras no convencer a los jurados con su desempeño. Los imitadores de Alejandro Fernández, Amy Winehouse y Paulina Rubio fueron los seleccionados para salir del concurso por parte de los jueces, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

En medio de la eliminación, sin embargo, se vivió un incómodo momento entre ‘la diva de Colombia’ y la imitadora de la ‘chica dorada’. Luego de cantar el tema Baila casanova, la imitadora se dispuso a escuchar la opinión de los jurados sobre ella. La primera en hablar fue la actriz manizaleña, quien dejó en claro, desde el principio de su intervención, que la presentación no le había gustado.

También puedes leer: Así fue la eufórica celebración de Carolina Acevedo tras ganar ‘MasterChef’

Detalló, en su evaluación, que el baile de la participante no había tenido ‘gracia’, que no había hecho nada ‘bonito’ o ‘agradable’ en el escenario. Luego que Pipe diera su opinión, Amparo volvió a intervenir y le pidió a la artista que se acercara hasta la mesa de los jurados. Le dijo que el sombrero que llevaba puesto era muy feo. “O sea, no, esa gorrita no te luce”, dijo Amparo.

La imitadora de Paulina Rubio en ‘Yo me llamo’ le dio la espalda a Amparo Grisales

Antes de que Grisales continuara hablando, la imitadora de Paulina Rubio hizo una venia y le dio la espalda a la artista. “Ella me da la espalda siempre, me debe detestar, pero a mí que me importa (...) yo ya dije lo que tengo que decir (...) mira, cuando medito, en la mañana, digo: Dios, hazme invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas, gracias”, prosiguió Amparo mientras, Paulina, nuevamente, hacía una venia.

César Escola fue el siguiente en hablar y, a diferencia de Pipe y Amparo, dijo que la concursante había cumplido pero que tenía que ensayar más. Momentos después empezó la eliminación. Amparo, quien fue la primera en votar, eliminó a Paulina. “Con la mirada, me mató”, dijo Amparo.

Te puede interesar: ¿Qué significa la misteriosa hoja de laurel que usa Nela, en ‘MasterChef’?

La imitadora de la cantante mexicana agradeció al jurado por haberla hecho creer en ella misma y por motivarla a seguir adelante. Amparo, luego de la despedida de la artista, aprovechó para aclarar lo ocurrido: “No son comentarios negativos, estamos calificando la actuación para que representen al doble perfecto. Así como se les dicen cosas nuevas, se les dicen cosas, no son negativas, es para que mejoren, son constructivas. Hay gente que lo toma por otro lado, pero no es así”, concluyó.