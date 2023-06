La Casa de los Famosos: ¿quién es y por qué es famosa Wendy Guevara?

El 4 de junio, Televisa realizó el lanzamiento de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, reality en el que 14 celebridades conviven, durante nueve semanas, en una casa estudio, lugar donde se enfrentan a diversas pruebas.

¿Quién es y por qué es famosa Wendy Guevara?

La Influencer Wendy Guevara se hizo popular con la publicación de un video de 2017, que se viralizó en redes sociales. En el mismo, Guevara y su amiga Paola Suárez aparecen pidiendo ayuda, luego de ser abandonadas en un cerro en León Guanajuato, en México. De esta situación surgió el popular audio “estamos perdidas, perdidas, perdidas”.

¿A qué se dedica Wendy Guevara de ‘La Casa de los famosos’?

Además de participar en el reality de Televisa, Wendy Guevara es catalogada como una de las influenciadoras más relevantes de México, pues constantemente comparte desde su cuenta de Instagram, red social en la que tiene dos millones de seguidores, diversos contenidos audiovisuales que monetiza. En una oportunidad, Wendy le contó a la revista TVNotas, que por un tiempo se dedicó a la prostitución en Ciudad de México y en León.

Wendy Guevara reveló cómo se enteró su papá de sus preferencias sexuales

“Un día mi papá me sentó y me dijo: ‘ven hijo, quiero hablar contigo’. Andaba tomado y yo decía, ‘¡Ay, me va a pegar de nuevo’, porque él me pegaba! Yo amo a mi papá, no le tengo resentimiento (…) ‘Oye, quiero decirte algo, ¡ya sé y acá todos sabemos que eres gay’! Yo nunca dije nada, me quedé en una silla con un miedo... ‘Sé que te atraen los muchachos, lo único que te pido es que no te vistas de mujer’. Pero era lo que más añoraba”, confesó Wendy en medio de una conversación con sus compañeros.