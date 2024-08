La aterradora frase de Celmira Luzardo en ‘Betty la fea’ que presagió su muerte

El 12 de marzo del 2014 el mundo del entretenimiento colombiano se vistió de luto con el fallecimiento de la actriz Celmira Luzardo. La estrella colombiana murió a los 58 años y había forjado una exitosa carrera actoral en la televisión, el cine y el teatro. En la década de los 80 fue muy popular en la serie La Tregua, luego estuvo en Testigo ocular, Los cuervos, El pasado no perdona, Herencia maldita y La mujer del presidente. Pero sin duda su rol más recordado fue el de Catalina Ángel, la periodista y relacionista pública de Yo soy Betty, la fea, que termina siendo el ángel protector y quien anima a la economista a convertirse en una mujer más agraciada y empoderada.

Celmira, hermana de la también actriz Consuelo Luzardo y del cineasta Julio Luzardo, creció frente a las cámaras, ya que empezó desde muy niña a actuar en distintas novelas.

Volviendo a su rol de Catalina en la novela más famosa de la pantalla colombiana, ese fue el último papel que interpretó. Luego, hacia el 2003, decidió retirarse de la vida pública y vivía en Providencia junto a su hija. Celmira solo viajaba a controles médicos a la capital y en uno de ellos descubrió que padecía de un cáncer de estómago, que finalmente cobró su vida diez años después de haber estado en la novela.

Ahora que Yo soy Betty, la fea está siendo repetida en RCN y que por estos días en la historia aparece Celmira encarnando a dicha relacionista de Ecomoda, el público ha vuelto a expresar su pesar por la pérdida de esta actriz.

Celmira Luzardo pidió sarcásticamente que la buscaran en el cementerio durante una escena

Pero tal vez lo más llamativo y al tiempo sorprendente, ha sido lo ocurrido en el episodio emitido el pasado 21 de agosto, cuando Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, va en compañía de su amigo Mario Calderón, personificado por Ricardo Vélez, a buscar en su oficina a Catalina Ángel, para convencerla de que vuelva a manejar la imagen y el lanzamiento de la siguiente colección de Ecomoda. Por experiencias pasadas esta vez Catalina no desea trabajar con Mendoza y procura no pasarle al teléfono.

Es entonces cuando en diálogo con su secretaria lanza lo que ha sido considerada una especie de frase premonitoria de lo que ocurrió diez años después: Celmira en su rol de Catalina le dice: “dígale a Armando que me busque en el cementerio central, en la bóveda 44, que allá me puede encontrar”. Esa fue la manera en que el libretista Fernando Gaitán encontró de enviar una indirecta a los Mendoza para que supieran que Ángel no deseaba saber nada de ellos.

La frase sarcástica, que en su momento resultó simpática para los televidentes ahora ha adquirido una especie de connotación de presagio.

Celmira fue enterrada en Bogotá no en el Cementerio Central, sino en Jardines de Paz, al norte de la ciudad.

